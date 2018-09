Maria De Filippi corri ai ripari dopo la truffa di Sara Affi Fella

Sara Affi Fella è solo l’ultima tronista in ordine di tempo che ha osato tradire Maria De Filippi e la redazione di “UominieDonne”. Sono numerosi i precedenti clamorosi: Laura Lella (l’unica cacciata dalla De Filippi dopo una sfuriata), Tara Gabrieletto, Alessio Lo Passo, Lucas Peracchi, Desirèe Popper, Nilufar Addati, solo per citarne alcuni. Ragazzi e ragazze che al posto del cuore sembrano avere una mazzetta di denaro e peli di cinghiale.

Lo scandalo Affi Fella sta assumendo proporzioni gigantesche: ogni giorno una segnalazione nuova, ogni giorno un ex corteggiatore, ex tentatrice, ex qualcosa del mondo mariano che dice di aver avuto sospetti o rivela particolari inediti. Adesso è sempre più insistente la voce che vuole Sara e Vittorio Parigini ancora insieme. Pronti a uscire allo scoperto non appena lo tsunami avrà lasciato Venafro.

Sul settimanale “Oggi”, nella rubrica Pillole di gossip, si legge: “Si mormora che Maria De Filippi sia molto irritata per quanto è successo con Sara”. Al di là della presa in giro, Queen Mary sarebbe su tutte le furie perché quest’ultimo caso discredita il dating show. Sara è stata messa sul Trono dopo Temptation Island e dopo un’improvvisa quanto oscura rottura con il fidanzato storico Nicola Panico. Il Trono classico ha meno successo in termini d’ascolto del Trono over perché le persone che cercano l’amore sono l’eccezione che conferma la regola, cioè quella di giovanotti intenti a fare business con la professione “tronista”. Resta meno opaco il ruolo degli autori: possibile che non si accorgano mai di niente? Possibile che la loro buona fede sia costantemente raggirata?