Monte frena Giulia Salemi. E lei sbrocca

Il Grande Fratello Vip è già alla ricerca della prima coppia del reality. Giulia Salemi sembrava aver messo nel mirino Francesco Monte (la prima sera gli confessò che da adolescente era innamorata di lui, nda), ma il modello pugliese non ricambia le attenzioni. E un biglietto ha fatto scoppiare un diverbio.

In giardino, Giulia Salemi affronta l’ex di Cecilia Rodriguez: “Il tuo biglietto credi più in te stessa sembrava una cosa fatta a fini televisivi, mi è sembrato un gesto insensato, inopportuno”. “Non hai capito un c***o di me se mi dici così. Ho scritto un messaggio anche a Silvia Provvedi e l’ho coperto alla telecamera”. “Non è possibile, ci sono telecamere ovunque” ha risposto la modella aggiungendo “Quello che hai fatto sembra una cosa da psicologo. Te e io ci conosciamo da prima e non me l’hai mai detto. Non capisco come sei arrivato a scrivermi quella frase. Non credevo di essere a una seduta di psicanalisi”.

Secondo Ivan Cattaneo, Monte avrebbe commesso un atto di presunzione, ma i loro corpi hanno il linguaggio di chi si piace: Monte ride imbarazzato, mentre la Salemi tradisce un certo interesse. La discussione ha lasciato uno strascico tanto che in nottata i due hanno cercato di chiarirsi a quattr’occhi. “Se pensi che lo abbia fatto di proposito vuol dire che non mi conosci” ha sostenuto Monte. Alla fine la Salemi è tornata dai coinquilini e ha chiesto di non fare più battute su lei e Francesco: “Ha detto che ho capito male, che lo ha fatto per amicizia e che ho frainteso. Vi prego d’ora in poi basta battute”.