Cita Chiara Ferragni a X Factor, Fedez sbrana la cantante

A “X Factor” il giudice Fedez non cede alle lusinghe e demolisce un'aspirante cantante e il suo fidanzato cantautore: “Una canzone consumistica che non comunica niente”.

Durante l'ultima puntata del talent show di SkyUno, la trapper canta: “Cammino come fossi la Ferragni...”. La giuria ascolta, ma non apprezza né le parole né il sound. Sul palco sale anche il fidanzato deciso a spiegare il testo, ma Fedez lo boccia: “Mi hai citato Facebook, la Ferragni, i social, i giga, i vegani, avete fatto una cosa che verteva a essere consumata e non a comunicare qualcosa, non mi piace”.