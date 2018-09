Temptation Island Vip: Giordano è una furia, Sossio esagera, Stefano Bettarini fuori

La seconda puntata di “Temptation Island Vip” ha decretato l’uscita in coppia di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Giordano Mazzocchi ha chiesto il falò immediato con Nilufar Addati, Valeria Marini cura la sua “solitudine di coppia” con Ivan, Andrea Zenga si sente il fidanzato limitato e Sossio Aruta crede di essere entrato nel programma da single.

Simona Ventura è l’Alberto Angela dei sentimenti. Nella seconda puntata di Temptation Island Vip, infatti, la narrazione è cambiata: meno schizofrenica e più ordinata e avvolgente. La Ventura ha uno spazio maggiore per riassumere e spiegare, non si limita ai lanci. Intensa e non scontata, aggiunge un po’ di pepe a storie già viste. Le cinque coppie rimaste a Temptation Island Vip rappresentano degli archetipi: la fidanzata gelosa, quella tradita, quella in carriera, quella insicura, quella vendicativa. Le smorfie e le espressioni di Simona Ventura sono un manuale d’istruzioni per decifrare gli arrampicamenti dei fidanzati. Dovrebbe essere arbiter super partes, ma non le riesce (specie con la Larini) e il programma ne trae giovamento: dopo un anno di reality show e di amori finti strombazzati su Instagram, il pubblico non si appassiona e non si immedesima più così facilmente. Anche Temptation Island lascia la sensazione che tutto o quasi sia montato dagli abili autori di Maria De Filippi.

Una vita normale

Se Vasco Rossi voleva una vita spericolata, Alessandra sogna una vita normale, che più normale non si può. Almeno questa è la convinzione di Andrea Zenga che rappresenta l’uomo immaturo: incolpa la fidanzata pur di non prendersi le sue responsabilità. “Mi sento sprecato, ho una ragazza che mi frena – racconta a una single - Lei vorrebbe che rimanessi sempre in ufficio. Vorrei che mi spronasse e invece mi sto trasformando in un mediocre. Figli con Alessandra? Oddio, mi vuoi far andare di traverso lo Spritz?! Adesso provo un senso di libertà che non sentivo da tanto tempo”. Alessandra, descritta come la fidanzata rompic***i, ascolta basita e rilascia un’altra verità: “Non ha ambizione, non sa ancora cosa fare nella vita perché è un bambino viziato. Quando ca**o lo trovi il lavoro se non porti il curriculum in giro? Fuori non mi ha mai detto queste cose, si vede che Barbara (la tentatrice, nda) gli piace”. Simona Ventura butta giù gli angoli degli occhi come un gatto in cerca di coccole, serra la bocca come in una zip e se la copre con la punta delle dita. Significa: “se parlassi io lo manderei a snocciolare baccelli di soia e piselli”. Per fortuna gli occhi verdi di Alessandra si animeranno grazie alla compagnia del tentatore Cerioli. Nella prossima puntata, Andrea scoprirà a sue spese quanto la “grigia” Alessandra sia piena di colorate sfaccettature.

La solitudine di una donna in carriera

Valeria Marini è il top di gamma (cit. Sara la tentatrice). Non smette mai i panni della diva. Passione e cotolette anziché amore e capoeira. La giunonica e autoironica showgirl, che sveste l’importante lato B con claustrofobici perizoma, si sente sola ed è decisa a non rinunciare all’amore vero. Tuttavia non vuole ferire il fidanzato Patrick Baldassarri perché gli vuole bene. Per non mancargli di rispetto, si sfrega, si chiude in bagno, si appoggia, si allunga, si francobolla al single Ivan, si rotola sulla sabbia con effetto più comico che seducente. Al falò non riceve alcun filmato: “Lo sapevo e questo è il motivo di sconnessione tra me e lui. Nel rapporto sono sola. Non mi segue mai, ci vediamo pochissimo. Devo prendere delle decisioni. Essere ignorati è la cosa peggiore. I miei gatti sono più passionali, è più affettuosa Sexy Star. Se è geloso? Ah boh”. Ma basta una pastarella di Ivan per illuminare il volto di Valeriona. Dal canto suo Patrick non coglie le provocazioni e dice di avere la coscienza a posto, di non aver intenzione di fare Filippo il principe consorte o Ubaldo lo chauffeur. “Siamo su due binari diversi, Valeria ha una tempistica tutta sua. La chiamo il lunedì e mi risponde il mercoledì” confessa il 47enne. Un rapporto travolgente.

Sossio la saponetta e Ursula la vendetta

Ursulla Bennardo è un fulgido esempio di donna psicologa che capisce tutto quando si tratta delle amiche e non si accorge di niente quando si tratta del suo fidanzato sebbene Sossio sia noto alle cronache del minimondo di “Uominiedonne” per essere un “mangiatore di tuberi”. Sossio Aruta è l’uomo inaffidabile che nessuna donna meriterebbe, ma solletica l’ironia di Simona Ventura che lo sfotte definendo “tenero e avvolgente” il dialogo con la single Sara di 24 anni più giovane. Il dialogo è pregno di ammiccamenti, allusioni, sorrisini, mano che frugano, scritte da bimbominkia sul lettino (Michael imbrattò il lenzuolo con il ketchup, ad Aruta devono aver detto di usare la sabbia pena il conto della lavanderia). Quando vede l’RVM, Ursula scoppia a piangere: “Mi sento tradita mentalmente, moralmente e fisicamente. Gliel’ho chiesto di lasciarmi ma non l’ha fatto”. Simoncina la sevizia con una serie di filmati viscidi e untuosi. In uno, la tentatrice Sara si inalbera per un gioco: il solito Bettarini stabilisce che la penitenza sia un bacio a stampo, Sossio non vede l’ora, lei si indispettisce: “Sono molto riservata, queste cose non mi piacciono”. Poi rimprovera l’ex calciatore: “Non mi hai difesa. Mi voglio sentire protetta dal mio uomo”. Sossio capisce di aver fatto una brutta figura e recupera palla: “Sono pazzo di te! Sei un buon portiere però io sono bomber. Sei l’unico senso di questo viaggio”. E la slinguazza fra le minne. Dunque: Sara dice no al bacio a stampo, ma al porno soft fra le tette sì. Quando al falò tocca a Sossio vedere un filmato, il furbissimo bomber tiene per una mano e una gamba Stefano Bettarini (ci si somiglia, si piglia) e recita il ruolo della vittima: “Spero di non ascoltare le solite offese alla mia persona”. Ursula gli dà del fallito, del nullafacente, del perdigiorno, dell’incapace, del co***e, del superficiale e dell’infantile. Aruta replica: “E non le sapeva queste cose prima di venire qua? (infatti ci chiediamo cosa cavolo ci fate là, nda). Mi ha fatto due maroni così con la sua gelosia. Scusa Simona, se so che non vali niente dopo un mese ti faccio ciaone. Io sono così, non ho barato. Mi devo vergognare di vivere da mia madre? Sono uno sfigato perché ho sempre giocato a calcio e non ho mai fatto niente?”. Magari è ora di crescere. Al rientro in villaggio, la sua furia si abbatte sull’arredamento. Come Riccardo. Uomini senza autocontrollo.

Il trono di bugie

Nilufar Addati era sul trono di “UominieDonne” nello stesso periodo di Sara Affi Fella. Entrambe facevano le santerelline e criticavano i corteggiatori ed entrambe hanno fregato gli esperti e navigati autori di Maria De Filippi. La premessa è dovuta perché la coppia Nilufar-Giordano puzza lontano un miglio di falsità. Ma se fossero genuini, sarebbero la conferma che la realtà di Instagram (foto da innamorati e frasi sdolcinate) è bidimensionale, è una non-realtà. Stanno insieme da quattro mesi e si sono visti due volte a settimana, usciti a cena due volte in un mese, vivono in città diverse e lei: “vado sempre io a Roma, quello che guadagno lo metto in biglietti del treno”. Valli a capì sti giovani! Nilufar si lamenta con Nicolò (il corteggiatore scartato): “Mi tratta come un’amica, se continuiamo così prima o poi finisce”, Giordano si lagna con le tentatrici: “Così non può continuare, c’è troppa pressione, è pesante, non c’è leggerezza, mi sento soffocare”. Nilufar lo vede ballare naso-naso con Laura e fa lo showdown: “Categoricamente non me lo sarei aspettato. Sto nera, meriterebbe un CEFFONE EDUCATIVO. Ma cosa ha nel cervello? Il pangrattato?!” e Valeria Marini: “Sì, sì, sono d’accordo”. Giordano vede la Addati con Nicolò e impreca: “Siamo ritornati a UominieDonne. Schifo, schifo, schifo”. Il ragazzo, che rinfaccia in continuazione di non averla scaricata quando ha scoperto le sue bugie, diventa paonazzo e grida: “Non vuole sentimenti, emozioni, storie mediocri e lo racconta a uno che mi ha dato del cornuto? Ho dato una grande prova d’amore rimanendo vicino a lei quando le buttavano m***a per quello che aveva fatto (“troneggiare” quando frequentava di nascosto un corteggiatore). Non me la sento ancora di darle certe manifestazioni. Cercavo pazienza e invece parla dei fatti miei con lui. Stop, basta. Mi sento preso per il c**o, voglio un falò immediato altrimenti me ne vado via stasera stessa”. La Ventura si alza, comunica a Nilufar la richiesta del fidanzato e la ragazza diventa teatralità e arroganza allo stato puro: “Mi sta venendo un infarto, cosa ha visto, cosa ha visto, cosa ha visto, fermiiii, fermiiii”. Una messinscena preparata male e recitata peggio. Sarebbe stato meglio tagliarla per la credibilità del docu-reality. Nella terza puntata si scoprirà se Nilufar ha accettato il falò anticipato.

Il narcisista della Versilia

Sossio e Stefano Bettarini appartengono alla categoria degli eterni Peter Pan che sbarellano davanti all’ultimo fondoschiena di passaggio. Galli cedroni che hanno perso le penne e hanno i pettorali sgonfiati. Quello che non quadra di Nicoletta Larini, improbabile nella bocca rifatta e nei puerili piagnistei, è che sia convinta di avere al suo fianco un eremita che pratichi la castità e la frugalità e non Stefano Bettarini. Che di raggiungere la pace dei sensi non ci pensa nemmeno mentre dorme. Nicoletta, prima del falò di confronto numero 1, vede il Betta che glielo appoggia alla single Ausra, che balla come un pitone, che ha la vena tappata, che conta i nei sul fondoschiena della giovane. La Ventura comunica all’ex Stefano la decisione della fidanzata e nel mentre tamburella nervosa a significare “sei proprio un cretino, l’hai fatto di nuovo”. Bettarini vorrebbe farsi un’altra settimana di vacanze a spese della De Filippi e rifiuta con una scusa: “No, deve dimostrarmi di essere maturata”. La Larini arriva al falò, piange e abbraccia Simona. L’ex moglie del suo fidanzato è sul punto di esplodere, guarda per terra e infine ammette: “Fuori potrei dirti tante cose, ma qui sono arbitro. Io capisco le tue sofferenze, le capisco…”. Lo sappiamo. “Ha la coda di paglia – dice Nicoletta - Di cosa ha paura? Vuol dire che non mi ama?” e la Ventura fa un impercettibile movimento con la testa: è no. Poi smette i panni stretti del giudice e inizia una bislacca opera di persuasione: “Io conosco Stefano, provoca per far sì che tu cresca in questo rapporto. Devi essere forte per te, non per lui. Quando c’è amore, non c’è orgoglio”, “Eh ma non voglio fare figure di m***a”, risponde giustamente la piccola di casa, “Ma hai letto i suoi segnali? ”, “Ma chi se ne importa, è uno st***o”, “Può essere che lo sia, a volte gli metteresti la testa in un forno” è l’ammissione della Ventura. Ovviamente Nicoletta si lascia convincere a tornare nel villaggio. La storia scade nel becero. Da una parte c’è il classico narcisista che sminuisce le donne con cui sta per apparire migliore sapendo di non esserlo: “cene tutti i giorni, mica la trattoria, pranzi e cene ogni giorno. Inizi a restare a casa a cucinare la bimba viziata – è la confessione del Betta - Ha un complesso d’inferiorità per il mio passato con donne bellissime e con le palle, ma è un problema suo” e dall’altra parte c’è la signorina dottoressa Larini: “appartengo a una famiglia benestante. Non ho bisogno di Bettarini, anzi, anzi. E con anzi ho detto tutto”. Nicoletta chiede un secondo confronto e stavolta Bettarini (sempre in difficoltà di fronte all’ex moglie) accetta.

Il falò dei falò

Il tanto atteso faccia a faccia si consuma con un Stefano Bettarini campione mondiale di manipolazione. Fa credere che gli asini volino: gli sfregamenti? Niente. Gli sguardi? Niente. L’idromassaggio con manina affondata? Niente. Gli apprezzamenti? Niente. “Volevo provocarti per far crescere il nostro rapporto” è la scusa. Come dire: ti affogo per insegnarti a nuotare. L’inadeguato è lui, non lei, ma il Betta sa quanto sia malleabile e la rivolta al pari di un calzino. Spettatore d’eccezione di cotanto trash: Simona Ventura che fa l’indiana e ridacchia sotto i baffi a sentire tutte le fregnacce dell’ex marito. In fin dei conti è contenta: ha scansato un fosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: Set 25, 2018 at 3:34 PDT

Bettarini ha una faccia di bronzo notevole: “A differenza tua, Nicoletta, mi preme quello che penso io. Io sono di gruppo. Cosa stai male per un costume?”, “Sei un buffone, vedo un cretino in questo video, perché l’hai fatto?”, “Eh mi entravano i sassolini nel costume! Una donna con le palle nemmeno le vede queste cose. Erano segnali per farti crescere” e la Ventura si guarda intorno per non mollargli una cinquina. L’apoteosi si tocca con il costoso desinare: “Mi sgridi perché non cucino, mentre io vorrei farlo” e l’ex calciatore: “Mangiare a casa?! Cosa i sofficini?”. Dopo essersi scannati e dopo aver ribadito che Nicoletta ha creato un brand di moda tutto suo (pubblicità juvat), la pagliacciata finisce con il rituale: “Ti amo, ti pensavo tanto, sei tutta la mia vita”. Escono abbracciati. Nella terza puntata: Ursula susciterà gelosia in Sossio, Valeria avrà il primo video da Patrick e Alessandra darà filo da torcere ad Andrea Zenga.