Al Trono Over di “UominieDonne” Gemma Galgani seduce e abbandona Rocco, Valentina piange e lascia il programma e Maria De Filippi stuzzica la curiosità del pubblico con le anticipazioni di Temptation Island Vip in onda martedì sera su Canale 5.

Un chiodo nel cuore - La puntata si apre con un RVM incentrato sulle infinite lacrime di Gemma: “Sono amareggiata e scoraggiata per il comportamento di Rocco”. Ennio, Giorgio, Marco 1, Marco 2: tutti la vogliono, ma nessuno la capisce. Niente in confronto al mistero delle Piramidi. Tina Cipollari non esce, ma se ne esce con: “Vuole il ca***o! Non l’avete ancora capito? Ci è rimasta male perché lui non ci ha provato la prima sera. E’ interessata solo a quello e giudica un uomo in base al sesso”. La De Filippi ha materiale esplosivo e con un filo di sadismo manda in onda il prosieguo della serata: Rocco insegue Gemma nel parcheggio, si chiariscono, salgono in macchina insieme e suggellano la pace con un doppio bacio da far invidia a coppia limoncino Ferragnez. Il 50enne ammette: “Avevo voglia di baciarti, è il coronamento di un piccolo sogno”. Dunque, il gabbiano sembra archiviato tanto che la Cipollari da brava opinionista sentenzia: “Visto come è cambiata?! Gli ha detto che si è sbloccato”. E però Rocco non dispone della chiave giusta per aprire il cuore della dama che resta bloccato sulla sedia dello studio. L’uomo è andato a Torino (senza telecamere) ed è finita malissimo. Gemma entra tra gli applausi e Tina: “Avete scop**o?! Ho visto sviluppi fisici, ma non ti vergogni con quell’espressione? Un bacio del genere nemmeno una ventenne! Ma ti rendi conto? Ammettilo: tu cerchi quello perché hai gli ormoni a mille. L’uomo non deve passare per la tua anima, ma da un’altra parte”.

Fa il suo ingresso anche Rocco ed è visibilmente deluso: “Sono andato da lei a Torino martedì, ma ha sottovalutato il gesto. Lei mi dice che non le arrivo (scusi, in che senso?!) e ho avuto l’impressione di non piacerle. Martedì ho passato un incubo. Non mi ha abbracciato, non ha avuto alcun slancio”. Gemma passa dal sorriso a un’espressione indifferente: “Hai detto cose inadeguate. Mi hai fatto pesare la mancata accoglienza per tutta la serata. Fai così solo perché quando sono arrivata con 40 minuti di ritardo non ti ho buttato le braccia al collo?”. Solo il fatto che l’avesse aspettata per quasi un’ora meritava un gianduiotto grande quanto la Mole Antonelliana e non una stretta di mano da galateo. La De Filippi tira le fila: “Rocco vuoi interrompere?” e il cavaliere: “Sì perché l’amore inizia dove finisce la ragione. Lei è fredda, merito i sorrisi che riserva agli altri”. E Gemma per tutta risposta si perde a battibeccare con Marco il cecinese. Quando Maria la riporta al trasparente Rocco, risponde: “Ah sì, la sua chiusura? Inaspettata e sorprendente”. L’uomo si alza e va via, Gemma lo insegue come una Nilufar qualsiasi.

A Maria importa zero, deve mostrare gli RVM di Temptation Island Vip: “Tina scegli tra Bettarini, Sossio e Marini”. “Ssoooossio” dice imperativa l’opinionista che, dopo aver visto il tentacolare ex calciatore spolpare viva la tentatrice, commenta: “Sempre il solito porco…si è fatto conoscere pure lì”. La De Filippi passa a Stefano Bettarini che fa l’eterno vitellone sotto gli occhi di Nicoletta Larini (che farebbe bene a denunciare il chirurgo per quelle labbra da puntura di vespa) che ripete: “Stefano ma cosa stai facendo? Io mi vergogno. Ho il vomito e ho lo schifo. Vado a prenderlo per le orecchie”. Era sul fasciatoio quando Bettarini si comportava così al GFVip? Nella clip si vede Simona Ventura (la cui espressione è quella di chi riconosce molto bene il suo pollo) dire: “Io capisco le tue sofferenze”. Beh, certo. Ultima protagonista delle anticipazioni è Valeria Marini: si chiude in bagno con il single Ivan per cercare un limone al buio e con l’acqua aperta. “Anche la Marini non si è risparmiata” afferma Tina.

L’abbandono - Valentina, la donna che non dà tregua ai suoi capelli, ha preso una cotta per David che però è uscito anche con Pamela. Scenata di gelosia della dama, David che si è già rotto i cocones e fine immediata della conoscenza. Anche perché c’è Pamela, di molto bellina e calmina. Valentina va a sedersi e inizia a piangere: “Trovo che sia scorretto dirmi che vuole tranquillità e che non vado bene solo qui in puntata. Lascio il programma perché non trovo la persona che vorrei”. Ah perché andate in Via Tiburtina per cercare l’amore?!