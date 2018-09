Samantha Markle spara a zero su Meghan

Una vera e propria esclusiva internazionale. La d’Urso riesce nell’impresa e porta in studio a Domenica Live Samantha Markle, sorellastra di Meghan (moglie del principe Harry). Dal 2008 Meghan e Samantha non si parlano più. Infatti, al matrimonio reale lei non c’era. Secondo Samantha, Hollywood avrebbe cambiato negativamente sua sorella (anche lei in passato aveva lavorato nel cinema e nella moda, ma a causa di una malattia ha dovuto rinunciare). Insomma, dure le accuse: "Ho parlato con Meghan nel 2015 e l’ho vista l’ultima volta nel 2008, alla mia laurea".

Un rapporto che non esiste più quello tra Samantha Grant e Meghan Markle. Le due sono sorellastre, hanno lo stesso padre ma se una è sulle copertine di tutti i tabloid grazie al recente “Royal Wedding” con il Principe Harry, Samantha invece è rimasta a fianco del loro papà. Meghan è sparita da quando ha conosciuto Harry e non ho mai capito il perché”, ha raccontato Samantha. Ci saranno repliche? Chissà. Intanto le dichiarazioni a Domenica Live hanno riguardato anche papà Thomas. “Non capisco perché lo tratti in questo modo, è un uomo che le ha dato tutto, che l’ha sempre trattata bene. Ha avuto un infarto, è stato male e lei non se ne è mai preoccupata. Come si fa nel giorno più felice della tua vita a non volere a fianco tuo padre?”. Parola di Samantha.

Il resto della puntata? Giucas Casella fa chiarezza sul rapporto con la sua ex (Karol), la donna dalla quale è nato suo figlio James 33 anni fa. Ed in studio dalla d’Urso, in apertura di programma, l’illusionista parla a lungo dopo lo sfogo della scorsa settimana di Karol. Poi arrivano Stefano D’Orazio e sua moglie Tiziana Giardoni e in un altro blocco la Pezzopane e Simone Coccia annunciano le nozze. Insomma, la puntata è scoppiettante anche quando arrivano in diretta i due Ken: quello inglese e quello italiano (Angelo Sanzio, ex concorrente del Gf). Ma l’attesa, o meglio il colpo grosso, è tutta per Samantha: la sorellastra di Meghan (moglie del principe Harry).