A Temptation Sossio umilia Ursula. Valeria Marini perde la testa e Bettarini va in crisi

Temptation Island Vip ripaga la lunga attesa: Valeria Marini ha gli ormoni impazziti, Stefano Bettarini è irriconoscibile (non per il pubblico, ma per la fidanzata), Sossio Aruta inscena una crisi per scaricare Ursula Bennardo, Andrea Zenga fa piangere la fidanzata, mentre la coppia di imprenditori del brand “Coconuda” è già a casa. Settima coppia aggiunta: Chiara Ferragni e Fedez che hanno commentato la prima puntata mangiando il gelato dalla vaschetta sul divano di casa. Almeno finché la fashion blogger non si è addormentata.

“Super Simo is back”

Temptation Island Vip è lo spin off della versione classica condotta da Filippo Bisciglia e c’era grande curiosità sul ritorno di Simona Ventura alla conduzione di un format nelle sue corde. T.I. non è l’Isola dei Famosi o il GF dove il conduttore deve interpretare più ruoli, ha una scrittura rigida in cui il presentatore viene definito, non a caso, “guida del racconto”. Ecco, Bisciglia e Ventura fanno due gran premi diversi: il primo è un esecutore materiale del copione, la seconda è il Benigni della Divina Commedia. Ha personalizzato i lanci, i falò, le presentazioni, la narrazione. Ci ha messo del suo e come nel caso di Mara Venier a “Domenica In”, ha dimostrato che per fare una televisione credibile occorre saper fare questo mestiere. Spigliata, vivace, accattivante, efficace e incisiva. Insomma, nel mood. Ha bucato il video con le sue espressioni e le sue faccette e si è resa protagonista senza soverchiare il gioco delle coppie. Peccato per gli outfit da pugno in un occhio e pure nell’altro.

Introduzione

Valeria Marini e Patrick Baldassarri convivono in una casa che sembra il set de “Il vizietto” tante sono le piume, i profumi e i pizzi che circondano un gatto di nome “SexyStar”. Sembra il micio di Spectre e graffia chiunque lo tocchi. Si capisce subito che per il bel Patrick la convivenza con Valeriona è semplice quanto l’algoritmo di Google. Stefano Bettarini, 46 anni, si presenta dicendo che non vuole fare il babbo della fidanzata 24enne Nicoletta Larini, però sottolinea: “Io t’ho cresciuto”. Frase già sentita in ognuna delle precedenti edizioni di Temptation Island. La ragazza, le cui labbra arrivano alla telecamera prima del suo naso, risponde: “Devo fare la badante. Non mi piace il vecio, ma l’uomo che ha testa”. E giustamente la ponderata scelta è caduta su Bettarini. Alessandra Golastra e Andrea Zenga sono fidanzati da 2 anni e mezzo. Lei è la Raffaela della situazione. Piange e supplica, supplica e piange: “Ricordati che ci sono io e i tre anni passati insieme”. Nilufar Addati non ha perso la tendenza ad assumere espressioni folkloristiche ed esacerbare ogni gesto del fidanzato Giordano Mazzocchi. Peccato che sia lei quella ad aver avuto una tresca mentre gli giurava amore eterno. Marcella Esposito e Fabio Esposito sono fidanzati da 2 anni e mezzo, entrambi hanno un matrimonio fallito alle spalle e fanno concorrenza all’Attack. Lei vorrebbe scollarselo di dosso, lui è peggio di un lavavetri al semaforo. Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno insieme da 5 mesi (definirli fidanzati è una bugia che nemmeno Pinocchio riuscirebbe a pronunciare). Litigano già sul caicco perché Ursula ha sgamato l’alibi di “Sossio, il vorrei ma non posso”: far credere che tra loro sia in atto una crisi così da buttarsi nelle braccia della (sfortunata) single pagata per indurlo in tentazione. “Dici che mi stai conoscendo e poi vuoi venire a vivere con me? Hai bisogno di una casa o cosa?”. Si potrebbe azzardare che necessita di un tetto e di chi lava e stira.

La prugna

Il saluto di Stefano Bettarini all’ex moglie Simona Ventura, che attendeva le coppie sulla spiaggia, è già un cult: “Ciao amore”, “Ciao, ciao, disponetevi a coppie” e l’allegro Stefano va dalla Ventura. Patrick Baldassarri è già senza Valeria Marini. Un infausto presagio. L’attrice era rimasta sulla barca a mangiare una succosa prugna. Scenetta recitata male, ma che le assicura lo sbarco in motoscafo come al Lido di Venezia. Alla presentazione dei single e delle single, gli ormonelli concorrenti vanno in tilt. Bettarini provoca la Ventura: “Simona se vuoi portartene a casa qualcuno”, “No, io sono a posto, con i pettorali ho già dato”, “Ah già adesso ti sei data alla pancia”. Gerò Carraro ringrazia. La Marini mette nel mirino il single spagnolo Ivan: “Mi piace la passione e ne sento la mancanza. Adesso mi faccio una bella ripassata di spagnolo” e poi si aggrappa al ramo a mo’ di scimmietta per guardare i tentatori. Patrick è incredulo: “Mi è cascato qualcosa in testa”, “Sono le corna” e ancora: “Lui è il mio fidanzato, ma io non sono la sua fidanzata” dice in spagnolo la Marini che a 50 anni si mette a gareggiare con le 20enni (immancabile la ripresa sui pizzuti lati B). Si arriva ai saluti ed è la solita temptation” di sentimenti. Alessandra è in lacrime come se avesse sbattuto il mignolo del piede contro il letto e il gomito nello spigolo della porta. Nilufar aggredisce Giordano che sta per buttarla giù dalla scogliera, Stefano Bettarini parla a Nicoletta scambiandola per un cucciolo di panda, Sossio si è fermato all’indicativo presente: “Questi giorni mi serviranno a perdonare tutte le cose brutte che mi hai detto. Faccio schifo? Ma vaf***o”, scostumata che non sei altro, sono due mesi che mi infami, ti faccio i danni proprio. La mando a fa**lo. Mi comporterò come mi pare, non me ne fregherò nulla di quello che può pensare Ursula”.

Olè

Cala il buio e Valeria Marini si illumina in spiaggia con Ivan. Nemmeno 12 ore dallo sbarco sulle coste sarde che Patrick vince il primo pinnettu. E’ record. Il volto squadrato cozza con il gentil modo di fare, guarda attonito la sua Valeriona dedicarsi anima e corpo a Ivan fino a rinchiuderlo in bagno senza microfono, nel magazzino tra scope e ramazze, in casa senza telecamere. Ovviamente solo per vendergli la sua collezione di tanga con strass e zirconi penduli. “E’ proprio sciocca, non l’ho mai vista così” commenta Baldassarri (che vedrà di peggio), mentre in sottofondo suona “Teorema” di Marco Ferradini (cosa sarebbe Temptation Island senza il montaggio e l’addetto alla selezione musicale?).

La Provvidenza

Sossio, in costume verde fluo, ha puntato la sua preda: Sara, 24 anni contro i suoi 47. “Mi sa che solo sulla carta hai 24 anni. Non sono innamorato di Ursula. Per come sono entrato nel programma potrei fidanzarmi qui dentro, non metto limiti alla Provvidenza” è l’attacco sfacciato di Aruta che prende da dietro e dal davanti la single Sara per insegnarle la bachata. “Uhhh, quanto siii bellilla” dice palpandola. Ursula è disperata: “E’ uno sfigato, dà la colpa alle donne, ma mi ha sempre tradito. Questo pezzo di m***a era a casa mia a dormire con me e i miei figli. Non doveva permettersi”, le amiche sono sconvolte (sotto sotto felici che l’omino non sia toccato a loro) e la Marini: “Io non lo saluto più per come si è comportato con te”. A Ursula toccherà in sorte tutta la videoteca invenduta di Blockbuster.

“Passionaccia”

Valeria ha un chiodo fisso: la mancanza di passione. “E’ un ragazzo d’oro, ma non sono totalmente felice. Voglio passione – argomenta la Marini - Ho bisogno dei colpi di scena e di essere travolta dai sentimenti. Mi crea un vuoto tremendo. Io sono un fuoco e ho bisogno di alimentare la passione, la passione. Con il suo modo d’essere mette la sabbia sopra e mi spegne”. Insomma, ama il sesso quanto il cibo e guai a farglieli mancare. Tuttavia, il primo netbook, ricoperto di paillettes perché l’edizione è Vip, è per “Otello” Alessandra che osserva Andrea ballare e baciare una tentatrice e se ne esce con l’antiquato: “Non mi sento alla sua altezza”. I social imprecano per quanto è bella e delicata. Ursula è obbligata a guardare Sossio che si agita più di un’anguilla in una scatola di polistirolo. La Ventura con un misto di comprensione e rabbia: “Purtroppo ho altro da farti vedere”. L’ex calciatore apre le mani e le affonda nel lato B di Sara. “Sono ferita e delusa perché ho creduto in lui e ho investito tempo” dice Ursula. Poco credibile perché che Aruta sia questo lo sa tutt’Italia.

“Le stelle son milioni”

Al primo falò azzurro, Patrick Baldassari viene sommerso di RVM e la reazione è fin troppo composta. Non finisce di descrivere la sua delusione che SuperSimo gli piazza un video dietro l’altro: Valeria che vuole andare al buio (“perché non possono registrare più le immagini, non vedono niente”), Valeria dietro lo scoglio con Ivan, Valeria feticista con i piedi del ragazzo. Patrick incassa. C’è un RVM anche per Sossio curioso non di vedere cosa fa Ursula, ma di ascoltare il suo pensiero. Accontentato: gli dà sei volte dell’animale. E Sossio: “Posso stare con un ESSERE del genere? Gli SFORZI che ho fatto a esserti fedele a cosa sono serviti? Ora PROVVEDEREMO”. Le espressioni della Ventura si traducono con un “faccia di bronzo”. Tornato nel villaggio, Aruta trova sollievo in Sara: “Mi ha chiamato sei volte animale, che indelicatezza, maleducazione e cafonaggine, una donna con un linguaggio brutto da vedere (lui che ha detto dieci volte vaf***o è un damerino). Game over fine dei giochi”. E affonda la testa nel seno della tentatrice.

“Chicco, dove c’è una bambina”

Nicoletta Larini, al di là dell’aspetto provocante, è insicura e fragile nemmeno fosse un topolino di cristallo. Ursula cerca di spiegarle: “E’ stato con Simona, una donna vulcanica, forte, dinamica, gli piace quel tipo di donna. Se fai così gli scadi” e per tutta risposta quella piange al pari di una bimbetta a cui hanno mozzato la testa della Barbie. Nicoletta va a dormire alle 8 e fa vita in camera, Stefano indossa slippini maculati e balla sulla spiaggia. Sossio 2. “Cosa fai, non ti riconosco, non ti riconosco” dice la Larini che interpreta maluccio la parte. Simona non si trattiene: “Io lo so come ti senti, so quanto è difficile Stefano, so che ci sono momenti in cui non ti fa sentire all’altezza. Lo so come ti senti però… dammi il pc che te ne do un altro” e giù di filmato in cui Bettarini si sfila lo slip in mare e lo fa roteare come un lazo. “Io lo vado a prendere e non gli faccio più ricrescere i capelli. Simo, non lo riconosco. Sa quanto sono debole, aveva promesso che non l’avrebbe fatto”. La Ventura si alza, la bacia e l’abbraccia e si sente dire: “Lo fracasso Simo”, “Eh sì lo so, fracassalo!”.

Altra coppia che sta insieme senza conoscersi è quella di Nilufar Addati e Giordano. La napoletana si lamenta per la mancanza di attenzioni, ma il maestro di sci ripete che non averla lasciata dopo il grande inganno è prova d’amore e deve bastarle. “Tu sei innamorato?” chiede una single e quello “Ni”. Elegante la reazione di Nilufar alla vista del filmato: “Non me lo portate qui davanti perché gli metto una mela in bocca e lo faccio diventare una porchetta. Vigliacco e insensibile. Non puoi rinfacciarmelo in continuazione. Io lo amo da impazzire e lui risponde ‘Ni’??”, la Ventura sparge sale sulla ferita: “Vuoi vedere un altro RVM?”. Ovviamente sì. “Si è ingroppato una sulle spalle. Con me non lo fa, ha mal di schiena. Sarà perché è più magra? Tutte queste cose con me non le ha mai fatte” grida Nilufar e la Marini: “Beh questo ti deve far pensare”. Noi saremmo curiosi di sapere cosa fanno queste coppie tutto il giorno visto che dopo 24 ore di lontananza si conoscono come un marziano e un terrestre, come una velina e un nerd. Sempre la stessa storia. “C’è un video per te” anche per Giordano: la sua Nilufar si confida con l’ex corteggiatore Nicolò Ferrari e il ragazzo non apprezza: “Quando ho saputo che frequentava un altro mentre io ero lì per lei, mi è crollato tutto addosso. Con quell’episodio si è rotto qualcosa”.

Lite coniugale

Al falò, arriva il primo attesissimo “Stefano pensi che ci siano video per te?” della Ventura. Eccolo: Nicoletta lo sputtana: “Mi dà della bimbetta, ma io lo faccio ragionare tanto, mi sento la madre. Gli dico spesso ‘fly down, sei Stefano, non Stefano Bettarini e invece fa la primadonna. Mi piacerebbe assomigliare alle donne con cui è stato. Sai perché mi metto le zeppe? Per essere alla sua altezza altrimenti sono bassa. Mi sono fatta mora perché me l’ha chiesto, gli piaccio di più. Io invece mi sento meglio bionda”. Simona ammette: “Stefano ti assicuro che per me è difficilissimo” e l’ex marito: “Il mio errore è che faccio sentire le donne delle principesse, le metto sempre in alto e invece devo pensare a me stesso” e aggiunge: “Capisci il livello Simona? Cosa me ne frega se la mia fidanzata è mora e bionda! L’ho fatta fare mora perché la preferisco mora”. Coerenza ne abbiamo?! La Ventura assume l’espressione di chi ci è già passata: “Non è facile stare vicino a te, è difficile, difficilissimo. Se hai dei pregi? Certo! Abbiamo due figli splendidi però hai un carattere che non fa sentire una donna all’altezza”. Dopo quello che è sembrato un battibecco tra sposati, Bettarini svela che con la moglie è finita per mancanza di dialogo. Smentite le ingenue malelingue che pensavano fosse finita per i ripetuti tradimenti dell’ex calciatore.

“Chi li ha visti?”

Ci eravamo accorti che mancava una coppia, ma non avevamo focalizzato i diretti interessati. Simona Ventura ci illumina alle 00.30: trattasi dell’imprenditore Fabio Esposito e Marcella Esposito. Erano assenti ai falò perché dopo appena quattro giorni, Fabio ha chiesto il falò di confronto anticipato per fare a Marcella la proposta di matrimonio. Ora, storicamente a Temptation Island, una simile richiesta è peggio dell’avvento delle cavallette. Va sempre male. E infatti Fabio si presenta con una scatola rossa che affonderà miseramente nell’umida sabbia. Marcella non si presenta perché ha bisogno di tempo, di stargli lontano per respirare e rendere più equilibrato il rapporto. “Ma lei non c’è?” chiede il fidanzato, “No, non c’è” risponde Simona, “Ammazza…” e scatta rapido verso il villaggio. Spia dalle canne di bambù, ma la produzione lo riporta sul tronco con la promessa di avvertire Marcella. La ragazza arriva ed è incavolata nera, nera, nera. Niente prima serata di Canale Cinque, niente Fittvia, niente miracolose creme anticellulite, niente sconto, nemmeno del 2%, niente follower, niente di niente. Escono insieme con Marcella che sussurra: “Non mi abbracciare, sono incaz***sima”. Dal fidanzamento al divorzio senza passare per il matrimonio. Il viaggio nelle corna, pardon sentimenti, finisce con Nicoletta che chiede il falò di confronto anticipato. Il Betta andrà?