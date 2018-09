Chitarrista dei Negramaro ricoverato in Rianimazione. È grave

Momenti di paura per Emanuele "Lele" Spedicato. Il chitarrista dei Negramaro è ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito ad un malore avuto mentre si trovava a bordo piscina nel giardino di casa sua. L'artista è stato sottoposto ad accertamenti neurologici e dovrebbe subire un intervento chirurgico. Al momento dall'entourage della band e dai profili social di Giuliano Sangiorgi e compagni non trapelano informazioni.