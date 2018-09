Sorpresona dalla d'Urso per "asfaltare" Mara Venier

Super sorpresa a "Domenica Live": le gemelle Kessler incontrano le sorelle Lecciso. Domani, domenica 16 settembre, riflettori puntati su “Domenica Live” condotto da Barbara d'Urso e su "Domenica In" guidato da Mara Venier. La conduttrice di punta di Mediaset ha fatto l’in bocca al lupo all'amica e collega ammettendo che "ci sono i presupposti perché vinca", ma Carmelita non è donna da concedere l’onore dell’Auditel senza combattere e così per la prima puntata ha arruolato Loredana Lecciso (l’altra faccia della medaglia di Romina Power che sarà ospite di Mara Venier) e la sorella Raffaella.

Riproporranno il loro “Dadaumpa” a 14 anni di distanza dalla prima volta quando furono subissate di critiche. Ma l’incontro “storico, atteso da tanto tempo”, cui allude la d’Urso da settimane, è quello tra le due Lecciso e le iconiche gemelle Alice ed Ellen Kessler ovvero le chilometriche gambe che hanno segnato la storia della televisione. Le due famose ballerine terranno a battesimo l’esordio stagionale di “Domenica Live” ed è lecito aspettarsi una memorabile quadrupla esibizione sulle note del “Dadaumpa”, nonostante gli 82 anni delle Kessler.