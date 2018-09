La mano nera, storie di eroi sotto scorta

Dopo "Spes Contra Spem" presentato a La Biennale di Venezia nel 2016, Ambrogio Crespi, regista di docufilm presenta "La Mano Nera" in collaborazione con il giornalista autore Giuseppe Gallinella. Si tratta della storia reale documentata di tutti quei protagonisti silenziosi del Sud Italia: uomini che devono rimanere in silenzio. Un silenzio voluto e dovuto. Le interviste hanno come protagonisti principali gli uomini sotto scorta: Michele Inserra giornalista minacciato dalla 'ndrangheta, Michele Albanese giornalista/imprenditore sotto scorta, Luigi Leonardi imprenditore campano sotto scorta e la Diocesi del Santuario della Madonna di Polsi (RC), uomini che si sono opposti al fenomeno mafioso e ne hanno combattuto l'origine e la ragion d'essere. L'intento de "La Mano Nera" è quello di dar voce a questi uomini costretti al silenzio, esclusi dai contatti col mondo esterno ed impossibilitati a vivere una vita normale. Il regista ha voluto anche intervistare le coscienze dei giovani, specialmente del Sud Italia.