Al Bano Carrisi conferma a “Mattino Cinque” il ritiro (non definitivo) dalle scene, ma lo scoop è che sta lavorando a un disco di inediti con Romina Power. Questa mattina, la sempre più diafana Federica Panicucci ha proposto ai telespettatori un’esclusiva su Al Bano “perché amatissimo dal pubblico che tutto vuole sapere”. Il leone di Cellino San Marco ha dichiarato ai microfoni di “Mattino Cinque”: “Confermo, non canto più, dal 1° gennaio mi fermo. Quando sentirò la mia capacità totale, per come la conosco io, allora penserò a un ritorno. Sono sempre stato disumano nel canto, la mia voce ha qualcosa di disumano, ora sono umano. Quando sentirò la dimensione disumana, quella positiva intendo, allora vedremo”.

Dunque appende il microfono al chiodo, ma lo lascia aperto perché la notizia bomba è che Al Bano sta pensando a un disco di inediti con Romina Power. Ufficialmente il cantante smentisce: “Uno sta in America, uno in giro per il mondo, il tempo è sempre poco per i progetti. Ne abbiamo parlato spesso, al momento però è solo un’idea. Un disco è come un figlio, occorre tempo, dedizione, pazienza nella scelta delle canzoni”. In realtà, il giornalista Paolo Giordano, presente in studio, ha dichiarato che l’ultimo album della carriera di Al Bano, iniziata nel lontano 1963, sarebbe già in fase di registrazione: “Le voci sono insistenti, sembra che siano già entrati in sala. E’ più facile che faccia un disco con Romina che torni con lei”.

Da gennaio Al Bano non andrà in vacanza (“l’unica che ho fatto in questi anni è stata all’Isola dei Famosi, un mese in un posto incredibile”), reciterà nel ruolo di un maestro elementare in una fiction, si occuperà delle sue vigne e coccolerà il nipotino Kay, nato il 10 maggio scorso a Zagabria. “Diventare nonno è stato un regalo dal cielo. Ho avuto sei figli, ma il nipote è un’altra storia. Ogni giorno pretendo che Cristel mi mandi un filmato del bambino, me lo cresco con gli occhi giorno per giorno. Da padre hai impegni e responsabilità, da nonno è tutto più sereno, magico, bello”. Non è né bello, né magico il gossip che da sempre lo insegue e che contribuisce ad alimentare: “Lo odio. Anche di recente hanno raccontato palle senza misura. Stavo per chiamare e intervenire in trasmissione, ma mi sono fermato. Voglio stare calmo anche perché sono diventato nonno”.