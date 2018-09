Raiuno punta sui big per vincere la guerra dell'audience

La nazionale di calcio, la notte di Andrea Bocelli, l’appuntamento di sabato sera con Claudio Baglioni e le fiction: Rai1 mostra i muscoli. Ed inizia bene la stagione televisiva con ascolti sempre più alti. Stamattina ha preso il via anche il programma di Eleonora Daniele (Storie italiane) che terrà compagnia al pubblico per 40 minuti in più ogni giorno. Anche in questo caso è un programma leader che da anni è un punto di riferimento per i telespettatori. “Ci schieriamo con le armate pronte. Gigi è la storia della Rai”, racconta il direttore di Rai1 Angelo Teodoli. Infatti è ai nastri di partenza “Una pallottola nel cuore 3” con il grande Gigi Proietti nei panni di un giornalista vecchio stampo. La fiction è diretta da Luca Manfredi. “Riuscire a mescolare comicità, dramma, commozione è stata la cosa che ha preoccupato di più tutti noi. Questa amalgama adesso è riuscita”, ha raccontato Proietti a Il Tempo.