Barbara D'Urso, disastro a Pomeriggio Cinque. E Mediaset prega Maria

A Canale 5 aspettano in gloria il ritorno del dating show di Maria De Filippi "Uomini e Donne" Trono classico e Trono Over per due motivi: è necessario rivitalizzare i dati Auditel della rete ammiriglia e innescare l’effetto traino per “Pomeriggio Cinque”. Il programma di Barbara d’Urso, giunto alla decima edizione, ha qualche filo sfilacciato lungo le cuciture del salotto bianco dash. Stessi personaggi, stessi fenomeni da baraccone, stesse dinamiche, stesse faccette. Il pubblico è sfinito come dimostrano i dati Auditel della prima settimana.

“Pomeriggio Cinque” ha il suo competitor (nonostante la diversità di stile) ne “La Vita in diretta” su Rai 1. La trasmissione pur contando su una coppia di conduttori che ti fa venir voglia di levare le pile al telecomando, quella cioè composta dalla permalosa Francesca Fialdini e dal misterioso Tiberio Timperi (nel senso che è un mistero il motivo della sua presenza al posto di Marco Liorni), ha vinto il duello commerciale lunedì cioè il giorno del debutto stagionale, poi ha pareggiato e infine ha preso il largo vincendo il duello degli ascolti sia giovedì sia venerdì quando il programma di Rai1 ha intrattenuto 1.404.000 spettatori per il 15,5% di share e la corazzata di Canale 5 ha appassionato una media di quasi 1.300.000 telespettatori con il 14% di share.

Una settimana iniziata male e finita peggio per Carmelita che non vede l’ora di leggere il palinsesto di lunedì 10 settembre: c’è “Uomini e Donne” e la soap opera “Il Segreto”. Sperando che basti a impennare gli ascolti.