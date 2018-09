Addio Mac Miller, è morto il rapper Usa

Mac Miller, rapper e produttore statunitense, è morto venerdì a soli 26 anni, per cause ancora da accertare. "Era una luce brillante in questo mondo per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan", ha scritto la sua famiglia in un comunicato stampa diramato dalla CNN tramite l'agente pubblicitario di Miller. Ancora non sono stati rilasciati dettagli riguardo alla causa della morte. Miller, il cui vero nome è Malcolm McCormick, ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica quando era un adolescente, e nel 2012 è uscito il suo primo album: "Blue Slide Park". Fu il primo album di debutto indipendente a raggiungere i primi posti nella classifica di Billboard, all’epoca, Miller aveva soli 19 anni. Il suo ultimo album, "Nuoto", è uscito il mese scorso, ed il cantante aveva programmato plurimi concerti per promuovere il disco a partire da fine ottobre, con l'apertura prevista al Teatro Greco di Los Angeles. "Mac è stato un artista estremamente dotato e stimolante, con uno spirito pionieristico e un senso dell'umorismo che ha toccato tutti quelli che ha incontrato", ha detto in una dichiarazione Tom Corson, co-presidente e direttore della Warner Bros. Records, l'etichetta di Miller. "La morte di Mac è una perdita devastante e toglie una vita e un talento di enorme potenziale".

A parlare della sua dipendenza da sostanze stupefacenti è stata Ariana Grande, cantante statunitense nonché sua ex fidanzata, dicendo che ci sono stati momenti in cui la "relazione tossica" ha preso il sopravvento sulla loro relazione amorosa. "Certo, non ho condiviso quanto fosse difficile o spaventoso mentre stava accadendo, ma lo era", ha scritto a maggio. "Continuerò a pregare dal profondo del mio cuore che capisca tutto". Miller è stato sincero in passato sulle sue battaglie contro la dipendenza. Ha parlato della sua ricerca della sobrietà in un profilo di Vogue del 2016, dicendo: "Sto solo cambiando il modo in cui vivo la vita, il mio stato mentale ... Quando ti senti sobrio ti senti un supereroe". Recentemente a maggio, Miller è stato arrestato a Los Angeles a causa di atti violenti.

In un articolo di profilo pubblicato il giorno prima della sua morte da Vulture, Miller ha detto: "Ero abituato a reppare apertamente su argomenti molto oscuri perché è quello che stavo vivendo in quel momento. Ma va bene, va bene… è la vita, e sono tutte emozioni".