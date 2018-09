X Factor, Agnelli e Fedez difendono Asia Argento. Ma ecco chi la sostituirà

La prima puntata di “X Factor 12” è stata vista da una media di 1.153.000 telespettatori, un risultato inferiore al 2017 e 2016 quando il talent show partì una settimana dopo. Ieri sera, su Sky Uno, sono andate in onda le audizioni registrate con Asia Argento (in lacrime mentre la giovanissima Elena cantava “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo). L’attrice è piaciuta molto al pubblico nel ruolo di giudice ed era piaciuta anche al collega Manuel Agnelli che ha visto il talent show, insieme a Mara Maionchi, a casa di Fedez.

E proprio le dichiarazioni di Agnelli hanno portato un po’ di scompiglio dietro le quinte del talent: “Sono addolorato perché sono amico di Asia e sono convinto che sia facilmente attaccabile e molto fragile con un sacco di scheletri nell’armadio. Tutta la vicenda ha raggiunto vertici di distorsione molto pericolosi. Contro di lei non c’è un’accusa né una sentenza per questo non ci può essere una condanna pubblica così netta e mostruosa. A livello professionale, Asia vi dimostrerà che ha fatto molto bene. Era un giudice molto forte e alla giuria faceva bene. Se me lo chiedete vi dico che sono convinto che Asia non sia colpevole”.

Più morbida la posizione di Fedez: “La scelta di sostituirla per il bene dei concorrenti è giusta e spero che la scelta del quarto giudice sia presa con lo stesso intento e non per fare spettacolo”. Fra i papabili a sostituire Asia Argento: Elio e il rapper Sfera Ebbasta.