"Non è colpa della cicogna", al Teatro Vittoria riparte la stagione formato famiglia

Preparatevi a ridere a crepapelle e poi a piangere per la commozione. "Non è colpa della cicogna", uno dei più grandi successi della compagnia "Un Teatro da Favola", alza il sipario della nuova stagione al Teatro Vittoria a Roma. Sabato 6 ottobre (ore 15.30) e domenica 7 ottobre (ore 11) sul palco non saliranno principesse, maghi o supereroi: in scena stavolta andrà la favola più bella, quella mai raccontata prima che parla d'amore e spiega ai bambini come nascono i bambini (per davvero).

"Esattamente un anno fa, uno dei più grandi ed importanti registi e autori teatrali italiani, Claudio Boccaccini, complimentandosi per il nostro lavoro mi lanciò un'idea" racconta il direttore della compagnia Pietro Clementi (attore protagonista della storia ndr). "Perché tu, con la grande capacità che hai di comunicare con loro, non fai uno spettacolo in cui spieghi come nascono i bambini?". E così è nata un'inedita commedia, come sempre a misura di famiglia. "Non è colpa della cicogna" è la storia di un papà, di una mamma e di una figlia (che potrebbe essere la vostra) e di quella fatidica domanda: "Come nascono i bambini?. "Credeteci - sottolinea Clementi - se vi diciamo che questo è lo spettacolo più poetico, divertente e allo stesso tempo commovente che abbiamo mai realizzato. La celebrazione della magia più grande di tutti: i nostri figli".

(Teatro Vittoria piazza Santa Maria Liberatrice 10 - quartiere Testaccio; biglietto unico 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati online da lunedì 10 settembre a partire dalle ore 11 sul sito del teatro www.teatrovittoria.it Per info WhatsApp 3454846745)