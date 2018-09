Elisa Isoardi e Antonella Clerici, ecco la foto che mette fine ai gossip

Una fotografia mette fine a tutti i pettegolezzi e le indiscrezioni che vogliono Elisa Isoardi nemica giurata di Antonella Clerici. Le due primedonne hanno postato su Instagram uno scatto che le ritrae insieme e soprattutto sorridenti. Una fotografia posata, voluta e ben accolta dai follower di entrambe le presentatrici.

In pratica si tratta di un’investitura ufficiale per “La Prova del cuoco” in partenza il 10 settembre su Rai1 alle 11.30. Se qualche anno fa, il cooking show fu motivo di discordia e di liti furiose, oggi è tutta acqua passata nonostante il fuggi fuggi di chef dalla trasmissione.