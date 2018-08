Uomini e donne, ecco chi sono i "nuovi" tronisti alla corte di Maria De Filippi

La nuova stagione televisiva è alle porte e il dating show “UominieDonne” condotto da Maria De Filippi ogni pomeriggio su Canale 5 promette faville. Dopo la conferma che il gabbiano Giorgio Manetti è volato via dal “Trono Over”, che le registrazioni dei senior si sono aperte con una standing ovation per Tina Cipollari (fonte Gossiptvofficial) e un video in cui prendeva in giro lo sbarco di Gemma Galgani a “Temptation Island”, sono stati rivelati i nomi dei tronisti della versione classica.

Le donne sono Lara Zorzetto e Teresa Langella. La Zorzetto ha partecipato a Temptation Island e con una telecamera nascosta smascherò il doppio gioco del fidanzato Michael. E' diventata famosa per frasi a effetto come “ti apro come una verza”, “ti smonto come un mobile dell'Ikea” e ora fa pubblicità a vestiti, creme e beveroni dalla dubbia efficacia sui social network. La Langella, cambiata molto da quando faceva la corteggiatrice a UominieDonne, è stata tentatrice dell'ultima edizione del docu-reality: molta scena con Andrea Celentano rimasto insieme alla fidanzata Raffaela, qualche lite trash sui social con Martina Sebastiani (altra protagonista di T.I.) e ora promossa a tronista.

Per la serie “a volte ritornano” i tronisti saranno Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Entrambi hanno corteggiato per mesi Sara Affi Fella, in procinto di partecipare al GFVip. La ragazza napoletana scelse Luigi dopo un tira e molla strappalacrime con Lorenzo, ma lo lasciò dopo due settimane dall'happy end senza aver mai consumato. Come con cortesia fecero sapere ai loro follower dalle pagine del magazine “UominieDonne”.