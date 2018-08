Prova del cuoco o cotti e mangiati? E' questo il dilemma del cooking show di Rai1 passato dal volto storico di Antonella Clerici a quello di Elisa Isoardi, fidanzata e promessa sposa del Ministro degli Interni Matteo Salvini.

La Isoardi ha voluto fortemente il ritorno alla Prova del cuoco dopo averla artigliata durante la gravidanza della Clerici. Si è preparata, ha ricaricato le batterie con il fidanzato, ha mostrato la sua splendida forma in occasione del Festival del cinema di Venezia e adesso, dal 10 settembre, è pronta a non far rimpiangere “Antonellina” che condurrà il redivivo Portobello.

Eppure non sono tutte rose e fiori per la conduttrice che dovrà fare i conti con i dati Auditel e prima ancora con la continua fuga degli chef. L'ultimo a lasciare la cucina di Elisa è Andrea Mainardi. Con un post sul suo profilo Instagram spiega: “6 anni bellissimi alla Prova del cuoco con @antoclerici... tutti gli amici con i quali ho passato momenti unici e speciali e Voi, un pubblico pazzesco... non mi dilungo altrimenti piango... ma anch'io quest'anno non parteciperò... Brescia-Milano, grandi novità”. Forse sono le stesse dell'amico cuoco Daniele Persegani che sempre su Instagram ha mostrato una lettera di Endemol Shine, casa di produzione di molti format. Dunque, cotti e mangiati dalla Isoardi che però potrà contare sul supporto del volto Sky ed ex rugbista Andrea Lo Cicero oltre che dei suoi fedelissimi.