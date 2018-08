Barbara d'Urso rassicura i fan: "Sto bene, ecco la verità sull'incidente"

Barbara d'Urso è prontissima a riprendere le redini di “Pomeriggio Cinque”, il contenitore di Canale 5 in partenza lunedì 3 settembre. E questo nonostante l'infortunio sul set della fiction “La dottoressa Giò”. E' stata la stessa d'Urso a svelare l'imprevisto (lieve trauma toracico) pubblicando sul suo profilo Instagram il referto dell'ospedale che l'ha dimessa immediatamente. La bella conduttrice ha ricevuto molti messaggi di affetto e stima, in tanti le hanno augurato una pronta guarigione, ma ieri è dovuta correre ai ripari. Perché? Perché per qualche click in più sul web gira una fotografia in cui perde sangue dal naso e vicino c'è anche una macchina sfasciata. Come ad accreditare la tesi di un grave incidente. In realtà trattasi di uno scatto “rubato” durante le riprese e non del piccolo trauma subito.

Così ha fatto un post per rassicurare i follower: “Voglio ringraziare tutti i messaggi d'affetto e di apprensione ma sto bene!! (…) le foto che girano di me con il volto insanguinato sono solo di scena... nessun incidente stradale!! Cinque giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi a Pomeriggio 5”. Ovviamente #colcuore.