Gli Abba "italiani" infiammano l'Isola del cinema

Lo show ABBA Celebration è stato uno dei più grandi eventi dell'Isola del cinema. Roberto Scozzi, alias Anonimo Italiano, ha introdotto la serata intonando alcuni dei suoi brani di maggiore successo.

Emozioni e ricordi si alternano per uno spettacolo unico nel suo genere dedicato alla solidarietà. Parte del ricavo della serata, infatti, è stato devoluto in beneficenza al comune di Norcia e di Amatrice, che ancora ad oggi combattono per riprendersi dal famoso terremoto del 24 agosto del 2016.

Sala "piena" e pubblico esterrefatto hanno reso l'evento un indiscusso successo. Gli ABBA Celebration hanno fatto rivivere al pubblico presente quel momento magico che solo il grande gruppo svedese sapeva creare. Uno spettacolo curato nei minimi dettagli, infatti gli abiti, i costumi, e le pettinature sono identiche a quelle di 40 anni fa.