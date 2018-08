La sorpresa di Costanzo: a 80 anni svela chi è il suo erede

Maurizio Costanzo compie 80 anni e individua in Giovanni Floris il suo erede tra i giornalisti italiani. In un’intervista al settimanale "Chi", il conduttore, scrittore e padrone di casa del “Maurizio Costanzo Show” ha rivelato: “Non so se posso definirlo mio erede, ma a me piace molto Giovanni Floris”. Oltre all’incoronazione del giornalista-conduttore di “Di martedì” su La7, Costanzo confessa di non essersi pentito di aver lanciato certi personaggi, Sgarbi compreso e su Rocco Casalino, ex Grande Fratello, esprime un parere sorprendente: “Non sapevo di questa sua passione per la politica, ma sono molto contento per lui. Essere il portavoce del premier non è da tutti”.