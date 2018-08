Dramma Temptation Island Vip, terribile mazzata per Simona Ventura

"Temptation Island Vip" e la notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire: la messa in onda del reality dei sentimenti slitta dall’11 settembre ai primi di ottobre. L’anticipazione è del sito "TvBlog". Una mazzata per Simona Ventura e le coppie che hanno messo il loro amore alla prova del falò. Il programma, infatti, è registrato ed evitare gli spoiler (con conseguente disinteresse del pubblico) sarà difficilissimo, se non impossibile.

Nelle edizioni classiche di "Temptation Island" le indiscrezioni sono uscite già dopo le prime due settimane, figurarsi questa volta considerando che l’avventura in Sardegna per Valeria Marini e soci è iniziata oggi e terminerà fra tre settimane. Impossibile mantenere il segreto sul destino delle sei coppie vip a distanza di un mese dalla fine del docu-reality nonostante l’embargo social imposto dalla produzione cioè dalla Fascino di Maria De Filippi. La prima volta di Temptation Island Vip rischia di essere un flop.