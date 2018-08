La Rai all’attacco con reality, fiction e talk show

Manca oramai poco all'inizio della stagione televisiva autunnale. Per le reti Rai il big day, in cui i palinsesti si svuotano delle innumerevoli repliche e si riempiono di nuovi contenuti è il 10 settembre. In questa data torna la versione invernale di UnoMattina con i riconfermati Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi.

Subito dopo riprende il suo posto al timone di Storie italiane, Eleonora Daniele: il suo programma si allunga di mezz'ora per poi lasciare il posto, alle 11.30, alla prima novità di stagione: La prova del cuoco con la conduzione di Elisa Isoardi. Anche per il cooking show promozione sul campo: due lunghe ore di diretta fino alle 13.30. Pur nel rispetto della formula, ci saranno molte variazioni.

Il day time pomeridiano è appannaggio di Caterina Balivo che festeggia il rientro su Rai1 con il talk show dal titolo Vieni da me. Le aspettative sono elevate, la pretesa è di ispirarsi al celebre "The Ellen DeGeneres show" il talk che, dal 2003, appassiona il pubblico d'oltre oceano. Alle 16.30, sempre dal 10 settembre, ecco la versione autunnale di La vita in diretta con la new entry Tiberio Timperi accanto a Francesca Fialdini riconfermata. La speranza è che, almeno questa volta, non si indulga in maniera così plateale alla cronaca nera ed alla conseguente retorica di mestiere.

Dall'11 settembre riprende il suo posto nella seconda serata di Rai 1 anche Bruno Vespa con l'ultraventennale Porta a Porta. Sarà in video dal martedì al giovedì.

Bisogna attendere il 14 settembre per ritrovare il prima serata su Rai 1 Tale e quale show giunto all'ottava edizione. Con un cast tutto rinnovato, che comprende tra gli altri, Vladimir Luxuria, Raimondo Todaro e Matilde Brandi, torna Carlo Conti. Anche la giuria è cambiata. Accanto alla confermata Loretta Goggi ci sono Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Una scelta che evidenzia la volontà di puntare maggiormente sulla comicità.

Inizia anche la nuova stagione di Rai Fiction. Tre i primi titoli su Rai 1. L'11 settembre torna Gigi Proietti con la terza stagione della serie Una pallottola nel cuore. Il 13 settembre al via la seconda stagione di Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. E il 16 settembre, la nuova serie La vita promessa con Luisa Ranieri.

Passiamo a Rai 2 dove, dal 10 settembre, arriva Bianca Guaccero nell'inedita veste di conduttrice. Sarà al timone di Detto Fatto il programma lasciato orfano da Caterina Balivo volata a Rai 1. Appuntamento dalle 14, dal lunedì al venerdì, con la presenza di Giovanni Ciacci. Subito dopo va in onda la nuova edizione del docu- reality Ci vediamo in tribunale con storie di controversie risolte solo dinanzi alla Legge. Cinque giorni dopo, il 15 settembre, l'altra novità di Rai 2: uno spazio tutto dedicato alla Serie B con Andrea Delogu e Gabriele Corsi accanto ai quali ci saranno Gigi & Ross. Si inizia alle 13.30 e si racconta tutto quanto ruota intorno al campionato cadetto di calcio.

La rete diretta da Andrea Fabiano propone, sempre dal 10 settembre, Access Lucci. Si tratta di sette puntate condotte da Enrico Lucci, in onda alle 21.05 per raccontare aspetti inediti del nostro Paese. Ed eccoci a Rai 3 che riapre i battenti il 5 settembre con una puntata speciale, in prime time, di Prima dell'alba condotta da Salvo Sottile. L'11 settembre torna Cartabianca in prima serata con la conduzione riconfermata di Bianca Berlinguer. Il talk show dovrà vedersela con l'agguerrita concorrenza di Giovanni Floris con DiMartedì in onda su La7. Batte tutti per la velocità del rientro in video, Riccardo Iacona che già dal 3 settembre riprende il suo posto al timone di PresaDiretta. Condurrà nove nuove puntate dedicate ai temi di più stretta attualità. Il 9 settembre arriva Sopravvissute, docu-reality in seconda serata che dà voce a donne vittime di violenza riuscite, fortunatamente, a salvarsi.