Domenica In, Mara Venier arruola Selvaggia Lucarelli e la mamma della Ferragni

Le anticipazioni su Domenica In stanno levando il sonno a Mediaset: Mara Venier arruola Selvaggia Lucarelli, nemica giurata della sua amica Barbara d'Urso, conduttrice di Domenica Live. È il sito davidemaggio.it a dare succulente anticipazioni sul contenitore domenicale che prenderà il via il 14 settembre su Rai1.

Sul sito specializzato in spettacoli e programmi tv si legge: “Il contenitore festivo di Mara Venier sarà diviso in cinque blocchi che, tuttavia, avranno un fil rouge che sottenderà tutti e cinque; ad essere più precisi, in verità, sarà un fil rose, visto che la signora Carraro strizzerà l’occhio alle donne per tutta la durata del programma. Il primo blocco sarà una sorta di ‘A Bocca Aperta’ con un’arena di 60 donne pronte a discutere del tema del giorno. Saranno presenti, a rotazione, alcuni opinionisti. Tra questi: Selvaggia Lucarelli, Alberto Dandolo, Aldo Cazzullo, Peter Gomez, Luca Bianchini, Luisa Ranieri e Marina Di Guardo, mamma dell'influencer Chiara Ferragni”.

Il secondo blocco sarà dedicato alle interviste e l’ospite della prima puntata è Gina Lollobrigida, reduce dalla comparsata al GF15 della d’Urso. Il terzo blocco è il cruciverbone affidato all’ex vincitrice del GFVip Alessia Macari, mentre la quarta parte è un talk sul gossip e la quinta e ultima tranche è dedicata a una seconda intervista della “Signora della domenica” a un personaggio illustre.

Questa volta, per vincere la sfida del giorno di festa, Barbara d’Urso dovrà sudare sette camicie. Non le basterà Aida Nizar come opinionista.