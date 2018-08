Cambio a Tiki Taka, Wanda Nara soffia il posto a Melissa Satta

Sempre più social. Sempre in bilico tra amore e odio da parte dei follower quando pubblica foto hot in intimo. Ma a lei importa poco dei giudizi: chia conosce bene sa che va dritta per la propria strada. Adesso si prepara ad una nuova avventura lavorativa. Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi (è anche il suo agente) torna in tv soffiando il posto a Melissa Satta. La vedrete a Tiki taka, il format di Mediaset condotto Pierluigi Pardo.

Alberto Brandi, direttore della testata sportiva Mediaset, al Corriere della Sera ha confermato l’indiscrezione: “Avremmo voluto coinvolgerla per il Mondiale. Wanda ha mostrato grande disponibilità, era incuriosito. Tiki Taka le è subito interessato. Siamo curiosi di vedere come andrà, è una ragazza intelligente e pronta alla sfida. Non ha peli sulla lingua, è un foglio bianco, dice quel che pensa e questo funziona”.

La Nara, in questi ultimi anni, ha dimostrato grande carattere ad ogni post sui social (dove va fortissimo), gestendo anche la popolarità di suo marito Icardi. Un po’ come Victoria Beckham con suo marito David. Per molti, infatti, Wanda Nara è la mente del successo mediatico di Maurito.