Ermal Meta sotto accusa sbotta contro i fan

Dopo Emma Marrone, anche Ermal Meta scivola sulla foto ricordo con i fan e se la prende con i siti d'informazione, colpevoli, a suo dire, di averlo dipinto come il lupo cattivo. Meta non ci sta e replica duro: "Stavo male, ma nessuno l'ha scritto". Il suo tour è un successo, ma il cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo non perdona al suo popolo di preferire selfie e video alla musica dal vivo. Poi qualche giorno fa, in un post, rispose a chi lo criticava per la poca disponibilità a mettersi in mostra: "C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il “bellissimo ed emozionante” concerto non mi sono fermato a fare le foto. Vorrei dire con grande serenità a tutti i delusi dell’ultima ora che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza. Mettete giù 'sti telefoni e godetevi le esperienze. Un abbraccio a tutti, con affetto".

Tanto è bastato a scatenare la polemica che poi ha innervosito Ermal Meta: "Ho visto molti articoli sul fatto che non ho fatto due foto dopo un concerto, ma nessun articolo sul fatto che lo stesso concerto lo avessi terminato con 38 di febbre, un ginocchio malmesso e cali di pressione. Ho visto più articoli sui miei presunti flirt e vita privata che, per esempio, sulla donazione dei proventi dei diritti d’autore di Non Mi Avete Fatto Niente ad Emergency. Lo capisco, alcune cose fanno click e altre no. C’est la vie! Un abbraccio e un ringraziamento sincero alla mia gente. Voi sapete chi siete e sapete perché". Bene, ma non benissimo.