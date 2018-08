Domenica In, tra i super ospiti c'è Gina Lollobrigida

La diva per antonomasia. La prima attrice nella storia del cinema ad aver ricevuto il David di Donatello (grazie al film “La donna più bella del mondo”) e poi, di recente, la stella sulla Walk of fame ad Hollywood. Stiamo parlando di Gina Lollobrigida: un mito amato da milioni di fan in tutto il mondo. È lei uno dei super ospiti di Domenica in, condotto da settembre da Mara Venier.

Si tratta di un bel colpo per la “signora della domenica”, che è molto legata alla Lollo. Attualmente è in vacanza, ma ha confermato con un video l’indiscrezione anticipata da Il Tempo circa la sua ospitata in studio. “Ci vedremo a settembre a Roma”, ha detto Gina alla Venier.

In ottima forma fisica, come si può notare dal video pubblicato su Instagram da Mara, la Gina nazionale si sta godendo qualche giorno di relax in Sardegna, dove però non smette mai di lavorare. La Lollo, infatti, è un’artista a tutto tondo con le sue sculture (famose in tutto il mondo), le fotografie, i libri. E poi il cinema, la televisione, la musica. Insomma, Gina incarna il talento nel vero senso della parola.