Ilary Blasi fuori dalle Iene. Lady Totti conferma

Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip, sarebbe pronta a dire addio a "Le Iene", la sua casa televisiva da circa 10 anni. Lady Totti in un'intervista al settimanale "Chi" ha ammesso ancora una volta che la conduzione di "Balalaika" non l'ha mai convinta fino in fondo: "Fosse stato per me, forse non lo avrei affrontato. Ma quando è arrivata l’occasione e ho visto la squadra con Nicola Savino, Diego Abatantuono, il mago Forest, Belén Rodríguez e ospiti di primo livello, mi sono detta: Perché no? Sperimentiamo". Il risultato è stato un mezzo flop dove la Blasi volutamente non ha nascosto il suo nervosismo e la sua insoddisfazione.

Dopo una stagione così impegnativa, la Blasi potrebbe non essere più una iena, anzi La Iena: "È tutto in divenire" ha dichiarato alla rivista diretta da Alfonso Signorini. E una conferma indiretta arriva dal settimanale "Oggi". Nella rubrica Pillole di gossip, si legge: "Miriam Leone, 33 anni, è in un momento professionale molto felice. L’attrice siciliana è infatti richiesta sia dal piccolo, sia dal grande schermo. Gira anche voce che l’ex Miss Italia sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Intanto, si mormora che stia trattando con Mediaset per un rientro in grande stile a Le Iene. Sostituirà Ilary Blasi? Ah, saperlo…".