Lara, Michael, Martina e Gianpaolo: Temptation Island e il doppio retroscena

L’ultima puntata di Temptation Island, in onda mercoledì 1° agosto su Canale 5, è stata la più vista di tutte e cinque le edizioni. A interessare il pubblico fino ad agosto è stato soprattutto l’addio tra Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio fidanzati da due anni e mezzo e quello tra Martina e Gianpaolo fidanzati da 5 anni. Entrambe le storie si sono chiuse con due incredibili retroscena.

Un mese dopo aver lasciato il fidanzato, Lara ha scoperto, grazie agli autori stufi di tante bugie, che l’ex provava a tornare con lei e al tempo stesso faceva dichiarazioni d’amore alla tentatrice Rita che lo ha svergognato in diretta tv. “Chiodo scaccia chiodo, evidentemente per lui siamo la stessa cosa. Se non ci riesce con una ci prova con l’altra” ha dichiarato la ragazza idolo dei social e bancomat di meme per come ha asfaltato l’ex moroso. E’ stata la tentatrice Rita a vuotare il sacco leggendo alcuni messaggini e raccontando che il 30enne si era dichiarato innamorato e pronto a dirlo al mondo. Certo, a lui sarebbe piaciuto, peccato che fino a ieri sera non avesse realizzato quanto la single Rita disprezzasse la sua mal riuscita faccia da poker.

Lara è diventata molto amica di Martina, la 30enne romana che ha ceduto al fascino del cicisbeo veneto Andrea Dal Corso, il single che ha il tono di un attore di “Centovetrine” e parla come un libro stampato, quello delle “frasi giuste per ogni occasione”. Ma il secondo retroscena riguarda proprio Martina e Andrea, sembra infatti che i due si stiano frequentando. La giovane ha fatto un lungo post su Instagram spiegando, laddove ce ne fosse bisogno, come mai era finita la storia con Gianpi e scrivendo di aver trovato nel programma un uomo che “guarda nella mia stessa direzione e mi ha rispettato fin dall’inizio facendomi sentire donna”. Poi ha iniziato a seguire il produttore di vini ricevendo in cambio il follow e ha messo like a una fan page a loro dedicata. C’è di più: in un’Instagram Story, Martina, in auto con Lara e Valentina, ha detto: “Stasera andiamo a questa degustazione di vini” con un’espressione furbina e compiaciuta. Se son prosecchi, ci sarà una nuova etichetta.