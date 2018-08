Temptation Island al capolinea, Gianpaolo abbandona Martina. Michael denigra Lara

Fuoco e amore. Nove anni insieme e adesso si ritrovano davanti ad un falò (quello di Temptation Island) a far passare ai raggi X tutti i problemi di coppia. Giada e Francesco parlano guardandosi negli occhi. “Se ho accettato questo confronto è perché lo sto facendo per me, non certo per te”. Con queste parole inizia il loro di confronto, chiesto da Giada. “Tu in questi anni hai distrutto la mia autostima, io l’ho persa per te ed è l’ultima cosa che avrei dovuto fare”. Francesco accusa pesantemente Giada, che non riesce nemmeno a sfogarsi. Lui rincara la dose: “Mi hai reso una persona insicura, non solo davanti ai tuoi occhi ma anche davanti agli occhi degli altri. Ti devi levare dalla testa che tu porti i pantaloni a casa nostra”. Parole dure che provocano una reazione forte. Giada pinge e dice: “Facevo fatica ad esprimere i miei sentimenti, ho sbagliato, non ti ho detto che ero orgogliosa di te. Ho sbagliato ed ho capito che ero tanto forte perché avevo te al mio fianco. Ma non puoi darmi la colpa di tutto”. Forse tutto si può salvare. Le lacrime di Giada inteneriscono Francesco. Arriva il bacio, scoppia la passione. I due restano attaccati come una calamita al ferro. Arriva la loro seconda possibilità. La nuova vita di coppia di Giada e Francesco è dietro l’angolo.

Nella penultima puntata, però, a tenere banco è il tradimento di Martina. Lei si avvicina sempre più ad Andrea. Tutto precipita in modo pericoloso e “scappa” anche un bacio. Metti la suggestiva cornice della Sardegna, metti il chiaro di luna e la situazione scappa di mano. I due sono sempre stati molto diversi e le crepe nel loro rapporto sono molto evidenti. Martina forse ha capito quello che vuole davvero. Gianpaolo è sotto shock ed ha chiesto a Filippo di incontrare la sua fidanzata. Martina, però, è convinta che il suo Gianpaolo sia immaturo mentre con Andrea (il tentatore) ha un certo feeling. Il suo (forse ex) fidanzato Gianpaolo lega con Carolina in modo particolare. Al falò di confronto Martina e Gianpaolo vanno via separatamente.

Poi c’è un’altra coppia: Lara e Michael. Lei ha chiesto alla Produzione di mettere le telecamere nascoste nel villaggio per cercare di “incastrare” il suo uomo. “Io mi annoio. Manca quello, manca il sangue. Diciamo che mi sono fatto andare bene la situazione. Sono nato furbo e muoio furbo. Faccio la vittima fino alla fine. Quando arrivo al confronto, anche lì faccio il signore. Non voglio giocarmi le mie carte male. Aspetto di dargli la mazzata finale”. Le parole di Michael hanno lasciato senza fiato Lara, che ha chiesto il falò di confronto ma lui l’ha rifiutato. “Non me ne frega un cavolo di quello che vuole fare lei, io sto qua fino alla fine. Mi ha ferito nell’orgoglio. Io ero innamorato perso di Lara. Però quello che ha sbagliato non sono stato io. In questo momento non mi voglio nemmeno preoccupare se quello che sto facendo sia giusto o sbagliato”. Adesso ci sarà il falò finale mercoledì. Ma il pubblico a casa non ha mandato giù le offese rivolte a Lara. Michael non ha nessun timore quando usa termini forti e colmi di rabbia. “E’ una approfittatrice, anche perché con tutte le belle ragazze che ci stanno, io mi sono scelto una cessa. Lei non ha nulla di particolare”, riferendosi alla sua fidanzata che ha “giocato” con Il single-tentatore Giuseppe. Ma anche Michael sembra non essersi comportato bene nel villaggio con Rita. “Io lo sto vedendo per quello che è. Lui è una persona che non si è mai fatta scrupoli a mancarmi di rispetto dal primo minuto e secondo in cui mi ha salutato ed è entrato in quel villaggio con quelle ragazze”. Parola di Lara.