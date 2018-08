"Franco Battiato è molto malato". Una poesia rompe il silenzio sul cantautore

Di Franco Battiato non si hanno notizie dirette dalla caduta in casa che otto mesi fa lo ha costretto ad annullare tutti i concerti e le apparizioni pubbliche. Nel frattempo si sono susseguite voci sullo stato di salute del cantautore siciliano, che oggi ha 73 anni. A rafforzare le indiscrezioni su una grave malattia che avrebbe colpito il maestro de "La voce del padrone", "Patriots", "L'era del cinghiale bianco" e tanti altri album che hanno segnato la storia della musica italiana mescolando pop e sperimentazioni è stato un post di Roberto Ferri, cantautore e paroliere. Ferri, infatti, ha dedicato a Battiato una poesia, pubblicata su Facebook, che molti hanno letto come una conferma all'ipotesi che l'artista sia affetto dal morbo di Alzheimer.

"Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più", si leggeva nel post, poi rimosso e sostituito da un altro che recita: "È assurdo e malvagio come certa gentaglia strumentalizzi i sentimenti". Ma ormai la miccia è accesa. In calce alla poesia di Ferri il commento, tra gli altri, di un utente, Salvatore Massimo Fazio, che scrive: "Roberto sei coraggioso a darne quasi ufficialità. Purtroppo è come riporti tu. Qui a Catania quasi un tacito accordo per dire che quel male, lo ha preso". Indiscrezioni che al momento non sono confermate né smentite dall'artista o dal suo entourage.