Israel Kamakawiwo’ole, il gigante buono che fece grande le Hawaii

Avete notato che il doodle di Google è diverso? Ebbene è dedicato a Israel Kamakawiwo’ole, artista di origini hawaiane scomparso a soli 38 anni. Israel, nato nel 1959, è celebre per la cover hawaiana di “Somewhere over the Rainbow” e per essere stato un attivista del movimento per l'indipendenza delle isole Hawaii.

Soprannominato Iz, il “Gigante buono” sviluppò una forma di obesità invalidante che lo portò a pesare 343 kg per 1,88 cm e lo costrinse a numerosi ricoveri. Nel 1997, poco prima della morte, Israel Kamakawieo'ole fu premiato dalla Hawai’i Academy of Recording Arts come miglior artista, cantante e per il miglior album dell’anno (la raccolta uscita postuma schizzò al primo posto della classifica Bilboard). In occasione della sua scomparsa le Hawaii proclamarono una giornata di lutto ed esposero la bandiera a mezz'asta, mentre oltre 100.000 persone si misero in fila per l'ultimo saluto alla camera ardente.

Oggi Israel avrebbe compiuto 61 anni e Google ha voluto celebrarlo con un doodle dove appare felice in camicia hawaiana mentre suona l'ukulele e alle sue spalle campeggia un arcobaleno.