Dimezzate le misure nei ristoranti si passa dalla distanza di due metri a cliente a uno, ma restano vietati i buffet e per famiglie o congiunti c’è la possibilità di stare più vicini assumendosene sostanzialmente la responsabilità. La distanza di un metro, inoltre, “può’ essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet” . Le linee guida dell’Inail vengono dunque superate dopo la riunione fiume tra Conte e i governatori regionali. Oggi stesso il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti firmerà l’ordinanza per la ripartenza con le nuove regole sul distanziamento da lunedì. Stessa distanza interpersonale di un metro anche nei bar dove sarà possibile la consumazione al bancone purché si rispetti il metro di lontananza tra le persone. Tutti i dipendenti dovranno indossare sempre la mascherina e questo vale anche per i ristoranti, i bar, i negozi al dettaglio (abbigliamento compreso) i parrucchieri. La distanza di un metro si estende anche a parrucchieri e centri estetici.