Niente ponte del 2 giugno: si può andare fuori regione solo dal 3

Gite fuori porta e seconde case, salta anche il ponte del giugno: gli spostamenti al di fuori del territorio regionale saranno infatti possibili solo dal 3 giugno. La misura è contenuta nel testo del Decreto del governo che specifica come da lunedì 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non saranno soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate in specifiche aree a rischio.

Fino al 2 giugno sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo le consuete e comprovate esigenze lavorative, di urgenza e salute. Limitazione che cade mercoledì 3 giugno 2020.