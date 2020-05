Harry e Meghan sul grande schermo. Arriva il film (piccantissimo) sulla Megxit

Anche in tempo di Coronavirus Harry e Meghan continuano a far parlare di se stessi. Il loro clamoroso strappo dalla Corona inglese diventerà in fatti un film che ha un titolo piuttosto evocativo: "Escaping the Palace", scappare dal Palazzo.

A produrre la pellicola sarà il canale televisivo statunitense che ha già finanziato due pellicole sui due rampolli rinnegati della monarchia inglese, anche se nei casi precedenti si trattava della narrazione di momenti più tranquilli, come la nascita della scintilla amorosa, il matrimonio da favola e la prima volta in cui sono diventati genitori.

C'è grande curiosità sia sugli aspetti più "caldi" della trama - il difficile rapporto di Meghan Markle con la cognata Kate Middleton - che sulle identità degli attori chiamati a interpretare i due protagonisti. Ne vedremo delle belle.