"Se era felice perché liberarla?" Ornella Vanoni twitta contro Silvia Romano e viene sommersa dalle critiche. Il ritorno a casa della volontaria Silvia Romano, dopo un anno e mezzo da ostaggio tra il Kenya e la Somalia, non è stato festeggiato da tutti. Critiche perché si è convertita all'Islam, accuse di ingratitudine perché ha scelto di chiamarsi Aisha, commenti volgari sull'ipotesi (smentita dalla stessa cooperante milanese) che fosse incinta, polemiche sul pagamento di un riscatto da 4 milioni di euro da parte del governo italiano. Ai tanti internauti comuni, oggi si è aggiunta Ornella Vanoni, grande interprete della musica italiana e star del piccolo schermo. L'artista ha scritto sui social: "Se #SilviaRomano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l'avete liberata? Restava là e lo Stato non avrebbe regalato 4 milioni ai terroristi. Altro non so dire, o soltanto : chissà se casuale il suo ritorno per la Festa della Mamma".

I fan della ottuagenaria Vanoni però non condividono il suo punto di vista e su Twitter hanno manifestato il loro disappunto: "Non è incinta e non si è sposata. Magari documentarsi seriamente prima di scrivere un tweet in quanto personaggio pubblico non sarebbe male"; "Signora Vanoni prima di parlare si informi meglio! La ragazza non è né sposata né incinta né tanto meno era felice li!"; "Canta che è meno"; "Secondo me non è la vecchiaia: era una st***za già da giovane"; "Da lei non me lo aspettavo, mi è caduto un mito"; "Che pochezza"; "Hanno riaperto i bar. È di nuovo ubriaca".