Silvia Romano incinta? Il dubbio corre sui social: la mano sospetta sulla pancia

Silvia Romano è incinta? Il dubbio corre su Twitter. La cooperante italiana, 25 anni, rapita 18 mesi fa in un orfanotrofio in Kenya da otto criminali e poi venduta ai terroristi somali di Al Shabaab, è stata rilasciata sabato dopo una lunga trattativa e il pagamento di un riscatto. All'arrivo ha dichiarato di essere stata "forte" e di essersi convertita spontaneamente all'Islam. Potrebbe essere stata costretta anche a sposare uno dei suoi carcerieri, circostanza che lei avrebbe smentito parlando agli 007 italiani.

All'arrivo all'aeroporto di Ciampino, Silvia Romano indossava una tunica islamica coperta da un'ampia mantella verde e proprio su questa si è concentrata l'attenzione di molti utenti social. Nel video pubblicato sui profili social ufficiali del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si vede Silvia Romano abbracciare i familiari e ringraziare tutti: "Sto bene fisicamente e mentalmente". Mentre parla si porta la mano più volte sull'addome come una carezza sulla pancia. Un gesto automatico che ha scatenato le illazioni degli internauti: "Perché si mantiene sempre la pancia, mica è incinta?!", "Pensiero random, anche a voi Silvia Romano sembra incinta?", "Comunque secondo me è incinta", "Ah ecco perché è stata rimpatriata, è in dolce attesa", "Mi sbaglierò, ma credo sia incinta", "Anche a voi sembra incinta? Si toccava continuamente la pancia", "Se fosse davvero incinta, sarebbe un ulteriore trauma da superare", "Domanda stupida, ma è tornata da sola oppure sono in due?", "Silvia Romano si toccava la pancia durante l'intervista e secondo me non è perché si sente ingrassata".