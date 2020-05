Silvia Romano è atterrata a Roma: scende dall'aereo con velo e abito tradizionale

Mascherina, velo sulla testa e abito tradizionale somalo. Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya un anno e mezzo fa e liberata ieri dai jihadisti somali che la tenevano in prigionia, è atterrata all'aeroporto di Ciampino. Le prime immagini della cooperante sembrano confermare la sua conversione all'Islam. Quando gli 007 italiani l'hanno prelevata nello scambio con i rapitori aveva il capo coperto e gli abiti tradizionali delle donne somale, e quando è stata portata nell'ambasciata italiana in Somalia avrebbe detto di non volersi cambiare d'abito perché è "una convertita".

Silvia Romano è stata accolta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e verrà subito portata dal pm della Procura di Roma Sergio Colaiocco e dagli ufficiali dell’antiterrorismo del Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri nella caserma dei Ros della capitale per essere ascoltata sul rapimento e la prigionia.