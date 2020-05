Monta la rabbia degli imprenditori: "Conte ti vengo a prendere sotto casa"

Commercianti, imprenditori, professionisti con le attività ferme e senza aiuti: il popolo delle partite Iva è esasperato. Come questo gestore di un bar tavola calda di Roma, ne quartiere Prati. In un video pubblicato su Facebook e rilanciato dal sito 7Colli di Francesco Storace arriva a minacciare il premier Giuseppe Conte e il governo: "Se non posso comprare da mangiare per i miei figli vi vengo a prendere. Se il popolo di ribella non c'è Digos o esercito che possa difendervi", esclama con linguaggio esplicito l'uomo.

"Stamane sono andato in banca, dopo che lunedì ho tentato di riaprire, sto cercando di rimettermi in piedi. Per portare qualcosa a casa e ai ragazzi che lavorano da me. Sapete cosa mi ha risposto la banca quando gli ho detto dei 25mila euro? La domanda è in lavorazione da dieci giorni e ne passeranno ancora venti-venticinque. Finché lo Stato a noi non ci darà la garanzia di copertura totale di quello che noi dobbiamo dare a voi, non diamo niente, mi hanno detto", racconta l'imprenditore a cui i soldi promessi dal governo non sono ancora arrivati e non sa se arriveranno.

Oltre al danno la beffa: l'uomo attacca la ministra dell'Agricoltura Bellanova (a cui si riferisce con un insulto) "che parla di regolarizzare tutti gli immigrati quando c’è gente che sta a casa senza fare nulla e che prende 720 euro al mese di reddito di cittadinanza. Mandate a lavorare ‘sta gente, perché avete proprio rotto…". Se io domani non posso comprare qualcosa da mangiare ai miei figli, io ti giuro che vengo sotto casa tua signor Conte. Vengo sotto casa tua signor Di Maio", si scaglia contro la classe politica "di pagliacci".