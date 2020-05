Carlo Cracco si butta sul take away: quanto costa il menu da asporto

Anche Carlo Cracco si butta sull'asporto. Tra i ristoranti che hanno riaperto per il take away e il delivery infatti c’è anche quello dello chef star in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ma quanto costa un pasto "a portar via"? Il menù d’asporto del RistoranteCracco per il weekend comprende antipasto, primo, secondo e dessert a 75 euro a persona che diventano 117 se aggiungete l'aperitivo a base di salumi e una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato.

Sull'emergenza Coronavirus e le difficoltà della ristorazione l'ex giudice di MasterChef aveva spiegato a Repubblica: "Ci vorranno almeno due anni per tornare alla normalità. Ripartiremo ma con grandissima difficoltà. In tanti dopo due mesi di stop assoluto e soprattutto dopo altri mesi futuri di poco lavoro dovranno chiudere. Si salverà chi è nei piccoli borghi, che ha avuto minori problemi sanitari e ha costi minori di gestione. E chi ha attività familiari. Ma prima di ogni considerazione voglio parlare di un problema vero. La sicurezza. Nostra e del cliente. Voi pensate che si risolva tutto così? Bisogna prima di tutto fare i tamponi ai dipendenti dei ristoranti. Perché io devo assicurare a chi viene da me la massima sicurezza sanitaria così come gliela assicuro sul cibo. Stiamo parlando di trasparenza, di salute. C’è gente che ha perso i propri cari, chi sta soffrendo per amici in difficoltà. E la risposta per ripartire è la distanza?". "Ci vorrà tempo, tanto. Nulla sarà più come prima, serviranno un paio di anni almeno per ripartire bene". Con il lockdown e le riaperture graduali, come con il coronavirus, bisogna conviverci: "Se la gente non può venire da noi dobbiamo essere noi ad arrivare da loro. Penso a un delivery nazionale e internazionale".