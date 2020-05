Poliziotto morto a Napoli, "L'abbraccio della moglie è da brividi. Ma cambierà qualcosa ?"

"Poliziotto ucciso a Napoli, l'abbraccio della moglie di Pasquale Apicella è da brividi, e domani? Cambierà qualcosa? Viene da chiederselo vedendo una scena del genere, come anche chiedersi se sia giusto che chi ti vuole bene debba soffrire così".

I colleghi di Pasquale Apicella, si interrogano, il giorno dopo il funerale a Napoli dell'agente morto nello scontro della volante con l'auto dei rapinatori che aveva 37 anni e due figli, ed era padre di un bambino di 6 anni e una bimba di 3 mesi. Il presidente di Italia Celere Andrea Cecchini, si chiede, a nome dei colleghi poliziotti, cosa succederà quando i riflettori sulla tragedia saranno spenti e nessuno si ricorderà della foto dello straziante abbraccio della giovane vedova alla bara, avvolta nel Tricolore. "Una moglie innamorata che abbraccia piangendo la bara del marito ti distrugge dentro e ti lascia un segno eterno, e un vuoto incolmabile, certo che non puoi farci nulla - scrive Cecchini - ma dopo? Vi chiedo solo di non ricordarvi di noi solo quando ci vedete morire e quando vedete i nostri cari piangere. Di belle parole è pieno il mondo, fate che non restino solo chiacchiere. Lacrime versate per una società che non ci conosce davvero. E che troppo facilmente ci fa passare da Eroi a mostri. Ma noi non ci sentiamo eroi, ma solo servitori di uno Stato che ha bisogno di noi. Servitori di gente che mentre la salvi, a volte ti umilia. Ma noi sempre lì saremo".