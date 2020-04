Va a spasso col cane per spacciare cocaina. Arrestato uomo di 59 anni

Sabato scorso, un 59enne di Botticino, in provincia di Brescia, nel pieno rispetto delle norme sulla mobilità, stava portando a passeggio il proprio cane nelle immediate vicinanze dell’abitazione. Nonostante sembrasse una situazione ordinaria, l’uomo, dopo aver visto una pattuglia della guardia di

finanza di Brescia che si stava avvicinando, sorprendendo anche il proprio animale, improvvisamente ha accennato una corsa per allontanarsi a piedi. L’insolito comportamento ha insospettito i militari che hanno immediatamente fermato l’uomo che, in quel momento, non riusciva nemmeno a riferire il motivo per cui fosse fuori casa.

I finanzieri, dopo aver identificato il 59enne, hanno individuato che si trattava di una persona con precedenti penali per vari reati, tra cui l’illecita detenzione di armi e lo spaccio di stupefacenti. Approfondendo il controllo, le Fiamme gialle hanno scoperto che l’uomo a passeggio con il cane nascondeva addosso 12 dosi di cocaina già pronte e confezionate per lo spaccio da consumare molto presumibilmente su appuntamento.

L’attività è proseguita con la perquisizione dell’abitazione in cui sono stati trovati altri 10 grammi di cocaina, 20 grammi di marjuana, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il 59enne è stato, quindi, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e sottoposti a sequestro, oltre alla droga, 870 euro in contanti e un telefono cellulare. Il processo per direttissima si è svolto lunedì scorso in video-collegamento e si è concluso con il patteggiamento da parte dell’arrestato della pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione e una multa del valore di 3.500 euro. L’arrestato ha partecipato telematicamente all’udienza dalla postazione appositamente predisposta al Comando provinciale della Gdf di Brescia.