A San Pietro più che messa delle palme si è celebrata la messa dei palmari...

Più che la Santa messa delle Palme quella che si è svolta a San Pietro domenica 5 aprile e celebrata da Papa Francesco in diretta streaming deve essere stata la "messa dei palmari". In tv non si è visto, ma nei reportage fotografici quella decina di sacerdoti chiamati a concelebrare e a servire messa, sembravano più concentrati sui propri telefonini che sulle parole del Papa.

Certo, potrebbero avere seguito il messale in una delle tante applicazioni per telefonino esistenti. Ma loro come si vede dalle stesse foto avevano in mano una cartellina con i testi per seguire la funzione. Chissà, forse nei tempi lunghi di alcuni brani cantati dal coro volevano sincerarsi dello stato di salute delle loro famiglie o avvisare qualcuno che li avrebbero visti in tv!