Coronavirus, rispuntano i no-vax: non fate il vaccino, vi ucciderà

I no-vax rialzano la testa. Prima hanno negato la portata della pandemia coronavirus, negando di fatto l'emergenza. Ora nei gruppi dei pasdaran anti vaccino, con le prime sperimentazioni già avanzate e le prime oprifilassi previste per l'inizio del 2021, la reazione è il rifiuto. "Meglio comunque non farlo: coi virus è inutile, il rischio di effetti collaterali è del 99% e, poi, perché inocularsi chissà cosa (magari metalli pesanti?) per quella che in fin dei conti è giusto una polmonite?", scrive Fanpage che ha passato in rassegna i gruppi No Vax campani sui social.

Diversi i punti di vista degli utenti che li animano, ma una cosa è sicura: "Il vaccino resta dannoso, sia quello influenzale, sia quello che tra qualche mese (speriamo pochi) sarà pronto per il Sars-Cov-2", scrive il sito che sottolinea un pisodio emblematico: c'è una donna che dice di avere una figlia con precedenti problemi di autismo. Teme il virus ma anche che l'autismo della figlia peggiori (la correlazione vaccini-autismo è uno dei cavalli di battaglai dei no-vax). Le viene detto di non farlo, quando sarà disponibile, "meglio la Covid-19, dicono, piuttosto che una vita rovinata da un vaccino".Noin mancano, maturalmente, insulti e prese in giro di Roberto Burioni, il virologo che prima di lanciare l'allarme sul coronavirus è stato a lungo sulle barricate social contro l'avanzata dei no-vax.