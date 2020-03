Anche la Lombardia contro il Viminale. Gallera sbotta: "Grave la circolare sulle passeggiate sotto casa"

La circolare del Viminale che permette di passeggiare ai genitori di passeggiare con i propri figli sotto casa non piace alle Regioni. Il primo ad andare su tutte le furie è stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che l'ha definita gravissima. Subito dopo è arrivata anche la presa di posizione della Regione Lombardia, sulla stessa linea di quella Campania. "Non è questo il momento di abbassare la guardia. La circolare diffusa dal ministero dell’Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora, afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in relazione alle indicazioni diramate dal Viminale sulle attività motorie. "Il provvedimento ministeriale - aggiunge l’assessore Gallera - potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus". Ricordiamo, che la circolare del Viminale diffusa oggi prevede che per andare a passeggiare coi figli ci deve essere un solo genitore, e non due.