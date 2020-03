Vigile urbano positivo, la procura apre un fascicolo

Il caso del vigile urbano romano appartenente all'XI gruppo che non ha dichiarato di essere positivo al covid-19 arriva in procura. Dopo un esposto presentato da un sindacato di categoria, i magistrati hanno aperto - per il momento contro ignoti - un fascicolo per omissione di atti d'ufficio, che sarebbe risultata nel ritardo della sanificazione degli uffici dove il vigile prestava servizio.