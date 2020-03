Caos coronavirus, trasporto merci a rischio: già fermo un camion su quattro

Il coronavirus mette in ginocchio l'autotrasporto in Italia che adesso rischia un fermo tecnico profilando un blocco nella mobilità delle merci da e per tutte le destinazioni del Paese. "Già oggi, circa il 25%, ovvero un camion su quattro, della flotta italiana di mezzi pesanti è ferma nel piazzali". A denunciare il graduale stop dei mezzi è Trasportounito che monitora le attività delle imprese e le crescenti complicazioni che non consentono il regolare svolgimento delle attività:

- molti conducenti si rifiutano di eseguire i servizi sia per timore dei contagi, sia per la scarsa disponibilità dei necessari servizi di base per i conducenti, come il divieto di accesso agli autotrasportatori a servizi igienici e centri di ristorazione;

- porti e centri di carico/scarico sono ormai inaccessibili, con i mezzi costretti a sostare per ore e quindi a subire condizioni economiche insostenibili;

- i transiti ai confini (Austria, Slovenia) si sono trasformati in incubi;

- in molti casi il mezzo è fermo con merce a bordo perché non gli è stato consentito lo scarico, a causa di scioperi improvvisi o per mancanza di dispositivi di protezione;

- le revisioni ai mezzi pesanti sono state annullate e rinviate, e quindi migliaia di mezzi sono fuori gioco.

"Queste sono solo i dati più clamorosamente evidenti; il risultato è un impennata della tensione e dello stress all’interno del mondo dell’autotrasporto, con un numero crescente di operatori e aziende che si stanno preparando a sospendere a tempo indeterminato l’attività" avvertono da Trasportounito.

"C'è il rischio – conclude Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito - di un fermo tecnico che bloccherebbe l’intera catena logistica e distributiva dell'Italia, non certo per colpa o responsabilità dell’autotrasporto".