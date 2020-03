Supermercati h24 presi d'assalto dopo il discorso del premier Conte

Pochi minuti dopo che il premier Giuseppe Conte ha finito di illustrate il decreto che di fatto trasforma l'Italia in una grande zona rossa, si segnalano decine di supermercati h24 presi d'assalto dal Piemonte alla Campania. A Roma si segnalano lunghe file alle casse dei supermercati della catena Carrefour come quello di piazza Morelli. Il sito Greenme ha pubblicato le foto di file di clienti in attesa di entrare in un punto vendita della capitale. Il tutto in spregio alle regole già in vigore sulla distanza tra le persone nei luoghi come negozi e supermercati.