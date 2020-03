Tenta di rapinare un carabiniere, 15enne ucciso nel centro di Napoli

Un tentativo di rapina a Napoli finisce nel sangue. I fatti sono avvenuti in pieno centro, nei pressi di via Santa Lucia, dove un carabiniere in borghese ha reagito all'aggressione di un ragazzo di quindici anni uccidendolo con un colpo di pistola. Il militare fuori servizio era in auto con la fidanzata e stava parcheggiando la macchina quando al finestrino è apparso il ragazzo armato di pistola. Il carabiniere, che sostiene di aver sentito "scarrellare" l'arma, ovvero prepararla al fuoco, ha estratto la sua pistola e ha sparato. Versione che andrà verificata nell'inchiesta della procura di Napoli diretta da Giovanni Melillo. Al momento, l'ipotesi privilegiata è la legittima difesa. Un altro minorenne si è costituito nella notte. Sarebbe stato il complice e del giovane rapinatore ucciso.

La vicenda ha sconvolto la città. All'alba i parenti del giovane hanno invaso e devastato il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini dove era stato portato il ragazzo dopo la sparatoria nel tentativo, risultato vano, di salvarlo.